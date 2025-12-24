Bandeira verde garantirá janeiro sem custo extra na conta de luz em 2026

247 - Os consumidores de energia elétrica em todo o país iniciarão 2026 com a bandeira tarifária verde, o que significa ausência de cobranças extras nas contas de luz. A informação foi anunciada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e confirmada pelo próprio ministro Alexandre Silveira ao presidente Lula. Os dados foram divulgados inicialmente pelo portal oficial do governo federal, fonte original desta reportagem.

De acordo com o MME, o cenário positivo decorre tanto do planejamento realizado para garantir o abastecimento energético quanto das condições hidrológicas favoráveis nas principais bacias responsáveis pela geração hidroelétrica do país. Esses dois fatores combinados asseguram um início de ano sem custos adicionais no Sistema Interligado Nacional (SIN).“Vamos iniciar o ano com mais uma notícia positiva. Sabemos da importância de mantermos a energia elétrica de qualidade e com preços mais justos, com impactos positivos na economia nacional.

A bandeira verde neste momento reflete o resultado do nosso planejamento após um longo período de seca em diversas regiões do país”, afirmou Silveira.

A manutenção da bandeira verde só é possível porque não há necessidade de acionamento intensivo das usinas termelétricas, que possuem custo de geração mais elevado e utilizam combustíveis fósseis, contribuindo para emissões de gases de efeito estufa. Assim, o país mantém tarifas mais baixas ao mesmo tempo em que reduz impactos ambientais.

Embora as fontes renováveis — especialmente solar e eólica — tenham aumentado sua participação na matriz energética brasileira, a geração hidrelétrica continua sendo a base do sistema elétrico nacional. Por isso, o volume de chuvas permanece determinante para a estabilidade do setor, e o governo considera o atual nível dos reservatórios como satisfatório para o período.

A definição da bandeira tarifária é feita mensalmente, levando em conta as condições de oferta e demanda e a expectativa de custos de geração. O monitoramento constante desses indicadores permite ao governo antecipar cenários e assegurar a modicidade tarifária para a população.]

A agenda do Ministério de Minas e Energia inclui ações contínuas para garantir eficiência, sustentabilidade e segurança energética.

Segundo o MME, o compromisso é manter tarifas justas, reforçar o planejamento estratégico e monitorar o sistema elétrico para evitar riscos de desabastecimento ou aumentos desnecessários.