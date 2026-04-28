Bets drenam R$ 143,8 bi do varejo em dois anos

247 - O avanço das plataformas de apostas no Brasil provocou um desvio expressivo de recursos do consumo tradicional, resultando na retirada de R$ 143,8 bilhões do comércio em apenas dois anos. O montante representa uma perda equivalente ao faturamento do varejo nos dois últimos períodos de Natal, considerados os mais importantes para o setor, informa Míriam Leitão, do jornal O Globo, com base em estudo inédito da Confederação Nacional do Comércio (CNC). O crescimento das bets tem provocado impactos diretos tanto no desempenho do varejo quanto na saúde financeira das famílias brasileiras.

Impacto direto no faturamento do comércio

De acordo com o economista Fabio Bentes, responsável pelo levantamento, existe uma relação direta entre o aumento dos gastos com apostas e a queda no faturamento do comércio. “Cada R$ 1 bilhão investido pelos brasileiros em bets impacta em uma redução de 0,7% no faturamento do varejo”, explicou.

O estudo mostra que, entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, o gasto mensal dos brasileiros com apostas saltou de R$ 4 bilhões para R$ 29 bilhões. Esse crescimento acelerado indica uma mudança significativa no padrão de consumo, com parte relevante da renda sendo direcionada para plataformas digitais de apostas.

Crescente endividamento das famílias

Além do impacto econômico sobre o varejo, a pesquisa evidencia efeitos preocupantes sobre o endividamento da população. A CNC estima que cerca de 269 mil famílias passaram a enfrentar inadimplência em decorrência dos gastos com apostas.

O levantamento adotou uma metodologia que exclui fatores macroeconômicos como variações de renda, desemprego e juros, permitindo isolar o impacto específico das bets. Os resultados indicam que as famílias de menor renda, especialmente aquelas com ganhos de até cinco salários mínimos, são as mais afetadas, com deterioração significativa da situação financeira.

Diferenças entre faixas de renda

Entre os brasileiros com renda superior a dez salários mínimos, o estudo identificou um comportamento distinto. Embora haja redução nas dívidas formais, observou-se aumento nos atrasos de pagamento, indicando que parte dos recursos também está sendo desviada para apostas.

O cenário geral aponta para um agravamento da inadimplência no país, com dados indicando que um em cada quatro brasileiros possui contas em atraso há mais de 30 dias. Esse quadro reforça a preocupação com os efeitos sociais e econômicos do crescimento das apostas no Brasil.