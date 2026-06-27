BNDES e MCTI anunciam R$ 640 milhões para inovação industrial

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciaram um aporte de R$ 640 milhões na Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) para impulsionar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor produtivo. A iniciativa busca fortalecer a indústria nacional por meio da integração entre empresas e instituições científicas e tecnológicas.

Do total previsto, R$ 440 milhões serão destinados pelo MCTI, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Outros R$ 200 milhões virão do BNDES. A expectativa é ampliar o alcance dos projetos de inovação em empresas brasileiras e estimular o desenvolvimento de tecnologias consideradas essenciais para a nova política industrial.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que os recursos devem permitir a expansão das iniciativas conduzidas pela Embrapii e o fortalecimento de setores tecnológicos de ponta.

“Esses recursos que anunciamos permitirão à Embrapii ampliar o número de projetos de inovação em empresas brasileiras, fortalecendo cadeias produtivas e contribuindo com a industrialização brasileira, em bases sustentáveis, tecnológicas e inclusivas. Além disso, serão credenciados novos Centros de Competência Embrapii, para fomentar o desenvolvimento de tecnologias de fronteira em áreas como hidrogênio verde, inteligência artificial e minerais críticos e estratégicos”, disse a ministra.

O novo aporte também prevê o credenciamento de Centros de Competência Embrapii, que atuarão em áreas consideradas prioritárias para a competitividade do país. Entre os segmentos citados estão hidrogênio verde, inteligência artificial e minerais críticos e estratégicos, temas ligados à transição energética, à digitalização da economia e à segurança tecnológica das cadeias produtivas.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação é uma condição para ampliar a capacidade do Brasil de competir em setores estratégicos e transformar conhecimento científico em aplicações produtivas.

“Com este aporte conjunto, estamos fortalecendo a conexão entre empresas e instituições de ciência e tecnologia para transformar conhecimento em soluções, aumentar a produtividade da indústria e gerar empregos de qualidade. O desenvolvimento passa pela inovação e nosso papel é ampliar os instrumentos e os recursos que permitam que ela aconteça em escala”, afirmou Mercadante.

A Embrapii atua no financiamento compartilhado de projetos de inovação industrial, aproximando empresas de centros de pesquisa credenciados. O modelo busca reduzir riscos tecnológicos, acelerar a aplicação de novas soluções e ampliar a capacidade de inovação da indústria brasileira em áreas de maior valor agregado.