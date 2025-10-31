BNDES já aprovou R$ 10,3 bi para o setor automotivo desde 2023

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinou R$ 10,3 bilhões em financiamentos ao setor automotivo desde 2023. O volume representa um avanço de 112% em relação ao total concedido entre 2019 e 2022, quando o banco aprovou R$ 4,9 bilhões.

De acordo com o BNDES, os recursos contemplam toda a cadeia automotiva — de montadoras e fabricantes de autopeças a projetos voltados à inovação e à exportação. Somente entre janeiro e setembro de 2025, foram aprovados R$ 5 bilhões, o maior valor anual desde 2016, quando o banco liberou R$ 4,7 bilhões.

Expansão reflete nova política industrial

O salto nas aprovações é reflexo direto dos programas Nova Indústria Brasil e do Mover (Mobilidade Verde e Inovação), iniciativas federais que incentivam a descarbonização da frota nacional e fortalecem a competitividade tecnológica do país.

Essas iniciativas vêm atraindo novos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de veículos híbridos e elétricos, setores considerados estratégicos para o futuro da mobilidade no Brasil.

Apoio à inovação e geração de empregos

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que o financiamento ao setor automotivo é essencial para impulsionar a modernização industrial e a sustentabilidade. “O apoio do BNDES ao setor automotivo contribui, especialmente, para impulsionar os veículos híbridos, que articulam o biocombustível brasileiro e os motores elétricos, que estão atraindo grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento e que representam um gigantesco potencial para o Brasil”, afirmou.

Mercadante também ressaltou o papel social e econômico da indústria automotiva. “Além disso, o setor gera empregos de qualidade, impulsiona a inovação tecnológica e movimenta uma ampla rede de fornecedores que fortalece a economia nacional como um todo”, completou o presidente do banco.