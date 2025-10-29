Brasil prevê R$ 430 bilhões para mobilidade urbana até 2054

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério das Cidades concluíram o Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, que projeta R$ 430 bilhões em investimentos até 2054 em obras voltadas ao transporte público de média e alta capacidade nas 21 maiores regiões metropolitanas do país.

De acordo com informações publicadas pela Agência iNFRA, o levantamento aponta a execução de 187 projetos, com foco em ampliar redes de metrô, VLT (veículo leve sobre trilhos), BRT (bus rapid transit) e trens metropolitanos. A estimativa prevê R$ 230 bilhões destinados à expansão dos metrôs, R$ 105 bilhões para os VLTs, R$ 80 bilhões em BRTs, R$ 31 bilhões em trens urbanos e R$ 3,4 bilhões em corredores exclusivos de ônibus.

Segundo o BNDES, o avanço dessas obras dependerá de modelos de financiamento sustentáveis, com a participação da iniciativa privada em parcerias e concessões. A instituição calcula que a implementação completa das propostas poderá evitar cerca de 8 mil mortes no trânsito e reduzir em 3,1 milhões de toneladas as emissões anuais de CO₂. Além disso, o estudo projeta ganhos expressivos de tempo e redução de custos nos deslocamentos diários de milhões de brasileiros.

O plano de longo prazo reforça a estratégia de modernizar o transporte coletivo, integrando diferentes modais e melhorando a conectividade entre centros urbanos. Caso os investimentos avancem conforme previsto, o país poderá alcançar, até meados do século, um salto significativo em eficiência e sustentabilidade na mobilidade urbana.