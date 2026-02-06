BNDES recebe prêmio "Destaque Econômico" do Sistema Cofecon/Corecons

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi escolhido pelo Conselho Federal de Economia (Cofecon) para receber o prêmio "Destaque Econômico", na modalidade "Desempenho Técnico". O Sistema Cofecon/Corecons também irá homenagear o presidente do Banco, Aloizio Mercadante, que receberá o prêmio “Personalidade Econômica do Ano”. A solenidade acontece nesta sexta-feira (6), a partir das 18h, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em Brasília.

Promovida anualmente pelo Cofecon, a premiação "Destaque Econômico" reconhece instituições que se destacam por suas contribuições ao aprimoramento e ao desenvolvimento das Ciências Econômicas, fortalecendo a profissão tanto no campo acadêmico quanto no exercício técnico e na comunicação qualificada com a sociedade. A modalidade "Desempenho Técnico", vencida pelo BNDES, reconhece instituições que usaram com excelência os instrumentos fornecidos pela ciência econômica. Com o Prêmio “Personalidade Econômica do Ano”, o Sistema Cofecon/Corecons reconhece a contribuição da trajetória profissional de Mercadante para o desenvolvimento da ciência econômica e para o fortalecimento da profissão de economista no país.

A programação inclui ainda a entrega de premiações a instituições de ensino, veículos de comunicação e personalidades que se destacam nas áreas acadêmica, profissional, científica e social, além da homenagem “Mulher Transformadora” e do Prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas.

Na solenidade também haverá a posse das novas diretorias do Cofecon e do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal (Corecon-DF). Serão reconduzidos à presidência e à vice-presidência do Cofecon os economistas Tania Cristina Teixeira e João Manoel Gonçalves Barbosa. No Corecon-DF, Luciana Acioly da Silva assume a presidência, e Jusçanio Umbelino de Souza será o novo vice-presidente. Também tomam posse os novos conselheiros federais das duas instituições para o triênio 2026–2028.

Serviço