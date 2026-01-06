Brasil fecha 2025 com recorde histórico no turismo internacional

247 - O Brasil viveu em 2025 o melhor desempenho de sua história no turismo internacional. Ao longo do ano, o país contabilizou 9.287.196 chegadas de visitantes estrangeiros, número inédito na série histórica e que confirma a consolidação do Brasil como um dos destinos mais competitivos do cenário global. O fluxo equivale a cerca de 3 mil voos internacionais desembarcando em território nacional, conectando o país a turistas de diversas partes do mundo.

De acordo com dados do Ministério do Turismo e da Embratur, o resultado representa um crescimento expressivo de 37,1% em relação a 2024, ano que até então liderava o ranking, com aproximadamente 6,7 milhões de turistas internacionais.

Crescimento histórico do turismo internacional

O avanço registrado em 2025 reforça a trajetória de expansão do setor e posiciona o Brasil entre os principais destinos turísticos globais. O crescimento expressivo reflete não apenas a retomada plena do turismo internacional, mas também a ampliação da conectividade aérea e a intensificação da promoção do país no exterior.

Meta do Plano Nacional de Turismo é superada

Além de estabelecer um novo recorde, o desempenho superou com ampla margem a meta prevista no Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024–2027. A expectativa oficial para 2025 era de 6,9 milhões de chegadas internacionais, número ultrapassado em 34,6%. O resultado evidencia a efetividade das políticas públicas voltadas ao setor e da articulação entre governo federal, estados, municípios e iniciativa privada.

Parcerias impulsionam desempenho recorde

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacou o papel da cooperação institucional para o resultado alcançado. “Alcançar esse recorde só foi possível graças a uma parceria sólida e consistente entre Ministério do Turismo, Embratur e o trade turístico. Trabalhamos de forma estratégica para mostrar ao mundo a diversidade, a hospitalidade e o potencial do Brasil como um dos grandes destinos turísticos globais”, afirmou.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, também ressaltou o impacto do desempenho para a economia e para a imagem internacional do país. “Superamos todas as expectativas e fizemos de 2025 o maior ano da história do turismo internacional no Brasil. Levamos ao mundo a marca da nossa autenticidade, da nossa diversidade, o soft power brasileiro que tanto tem encantado o planeta. Esse resultado também é reflexo de uma estratégia inovadora que deu muito certo para ampliar nossa conectividade. Foi um ano de recordes, que se traduziram em novas oportunidades para o povo, empreendedores se desenvolvendo, emprego e renda sendo gerados em nosso país a partir desse motor econômico que é o turismo”, declarou.

Dezembro mantém ritmo de crescimento

O desempenho positivo foi mantido até o último mês do ano. Em dezembro de 2025, o Brasil registrou crescimento de 11% na entrada de turistas internacionais em comparação com o mesmo período de 2024. Ao todo, 896.488 visitantes estrangeiros desembarcaram no país, cerca de 90 mil a mais do que no mesmo mês do ano anterior. Com isso, dezembro consolidou-se como o quarto mês com maior volume de chegadas em 2025, atrás apenas de janeiro, fevereiro e março.

Principais portas de entrada e mercados emissores

Os grandes polos aeroportuários continuaram sendo as principais portas de entrada dos turistas internacionais. São Paulo liderou o ranking, com 2.753.869 visitantes estrangeiros, seguido pelo Rio de Janeiro, com 2.196.443, e pelo Rio Grande do Sul, que recebeu 1.535.806 turistas ao longo do ano.

Entre os países emissores, a Argentina manteve a liderança absoluta, com 3.386.823 turistas, reforçando a força do turismo regional e da integração sul-americana. Na sequência aparecem o Chile, com 801.921 visitantes, e os Estados Unidos, que somaram 759.637 chegadas ao Brasil em 2025. Já os países europeus, como França, Portugal, Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha, responderam juntos por 1.274.567 visitantes.

O recorde histórico alcançado em 2025 confirma o protagonismo do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento da imagem do Brasil no exterior, além de apontar um cenário positivo para os próximos anos, em sintonia com as diretrizes do Plano Nacional de Turismo.