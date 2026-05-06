Brasil registra entrada líquida de US$ 9,3 bi em abril

247 - O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$ 9,3 bilhões em abril, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (6). O resultado marcou uma virada em relação a março, quando o país havia contabilizado saída líquida de US$ 6,4 bilhões.

O desempenho de abril foi puxado tanto pelo canal financeiro quanto pelo comercial. No primeiro caso, que reúne operações como investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucros e pagamento de juros, houve entrada líquida de US$ 2,7 bilhões no mês.

Em março, o canal financeiro havia registrado saída de US$ 14,1 bilhões, em um cenário de maior aversão ao risco por parte dos investidores em meio à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Já o canal comercial, que reúne operações ligadas a exportações e importações, teve saldo positivo de US$ 6,6 bilhões em abril. O resultado ficou abaixo dos US$ 7,7 bilhões registrados em março, quando exportadores aproveitaram a valorização do dólar para internalizar recursos no país.

Os dados divulgados pelo Banco Central são preliminares e fazem parte das estatísticas de câmbio contratado, que medem as operações fechadas no mercado cambial. Na semana passada, entre 27 e 30 de abril, o Brasil registrou entrada líquida de US$ 3,3 bilhões.

Apesar do resultado positivo em abril, o acumulado do ano ainda mostra estabilidade. De janeiro até o fim de abril, o fluxo cambial total do país ficou positivo em apenas US$ 13,4 milhões, indicando equilíbrio entre entradas e saídas de dólares no período.