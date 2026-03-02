BRICS cancelam reunião econômica após escalada da guerra no Oriente Médio

247 - Os países do Brics decidiram cancelar a primeira reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais prevista para 2026, diante do agravamento do conflito no Oriente Médio. O encontro ocorreria na cidade de Jaipur, na Índia, e integrava a chamada “trilha de finanças” do bloco. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

A suspensão do evento ocorre em meio à escalada militar envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, cenário que elevou o nível de tensão geopolítica global e impactou diretamente países integrantes do próprio grupo econômico.

Conflito atinge membros do bloco

O Brics reúne economias emergentes e ampliou recentemente sua composição, passando a incluir nações do Oriente Médio. Entre os novos integrantes está o próprio Irã, além de países da região afetados pela instabilidade, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

A presidência rotativa do bloco em 2026 está sob responsabilidade da Índia, que conduziria os debates econômicos e financeiros do grupo. A reunião cancelada era considerada estratégica para alinhar políticas monetárias, cooperação financeira e respostas conjuntas às turbulências internacionais.

Autoridades brasileiras participariam do encontro

Entre os participantes confirmados estava o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, cuja presença era aguardada nas discussões sobre estabilidade financeira e perspectivas econômicas globais.

Também havia expectativa de participação da ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, atual dirigente do New Development Bank, instituição conhecida como Banco dos Brics, responsável por financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável entre países membros.



