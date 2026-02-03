BYD supera Toyota e assume quinta posição em vendas no Brasil

247 - A montadora chinesa BYD alcançou um marco relevante no mercado automotivo brasileiro ao assumir a quinta colocação no ranking nacional de vendas de veículos em janeiro de 2026. O resultado reflete uma expansão consistente da marca no país e aponta para uma reconfiguração gradual na disputa entre as principais fabricantes do setor.

Segundo a coluna Radar Econômico, da revista Veja, dados divulgados nesta terça-feira (3), pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) apontam que a BYD comercializou 9.755 unidades no período, um crescimento de 50,5% na comparação com janeiro de 2025, quando havia vendido 6.481 veículos.

Crescimento acelera avanço da montadora chinesa

Com esse desempenho, a participação da BYD no mercado brasileiro chegou a 7,8%, acima dos 5,25% registrados no mesmo mês do ano anterior. O avanço permitiu que a empresa superasse a Toyota no ranking de vendas e se aproximasse da Hyundai, quarta colocada, que encerrou janeiro com 10.176 unidades emplacadas. A diferença entre as duas marcas foi de apenas 421 veículos, o que indica uma disputa cada vez mais acirrada entre as montadoras asiáticas no mercado nacional.

Dados da Fenabrave confirmam mudança no ranking

O crescimento da BYD ocorre em um contexto no qual a empresa já não se limita ao segmento de veículos elétricos. Embora detenha 62,3% de participação nesse nicho, a montadora ampliou sua atuação e passou a competir diretamente no mercado geral de automóveis.

Disputa com marcas tradicionais se intensifica

Com a nova posição, a BYD entra em confronto direto com fabricantes que possuem décadas de presença no Brasil, como Fiat, Volkswagen e General Motors.