Ford e BYD negociam acordo para baterias de veículos híbridos, diz WSJ

Reuters – A Ford está em negociações com a BYD para a compra de baterias destinadas a seus modelos híbridos, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira, em um momento em que a montadora de Detroit enfrenta a redução da demanda por veículos elétricos.

Segundo a reportagem, que cita pessoas familiarizadas com o assunto, as duas empresas ainda discutem como o acordo funcionaria. Uma das opções em análise é o uso de baterias da BYD pela Ford em mercados fora dos Estados Unidos.

Em nota, a Ford afirmou: "Conversamos com muitas empresas sobre muitas coisas". A BYD não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito pela Reuters.

Após a divulgação da informação, o assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, criticou a ideia. "Então a Ford quer, ao mesmo tempo, fortalecer a cadeia de suprimentos de um concorrente chinês e se tornar mais vulnerável a uma possível extorsão dessa mesma cadeia de suprimentos? O que poderia dar errado?", escreveu na rede social X.

O acordo, se for concretizado, daria à Ford acesso a baterias mais baratas e à tecnologia avançada de uma das maiores fabricantes de veículos elétricos da China.

A possível parceria surge em um contexto em que montadoras da América do Norte estão reduzindo seus investimentos elevados em veículos elétricos, após dificuldades para acompanhar os concorrentes chineses, perda de créditos fiscais e uma mudança de estratégia em direção a modelos mais baratos e a veículos híbridos.

Em dezembro, a Ford informou que faria uma baixa contábil de US$ 19,5 bilhões e cancelaria diversos modelos de veículos elétricos.