Tesla perde a liderança em veículos elétricos para a chinesa BYD

247 - A Tesla deixou de ser a maior fabricante mundial de veículos elétricos em 2025, superada pela chinesa BYD em um ano marcado pela queda nas entregas e pela intensificação da concorrência global, conforme reportagem da Reuters. A redução da demanda foi influenciada pela expiração dos créditos fiscais federais nos Estados Unidos e pela pressão de rivais, especialmente no mercado europeu.

Segundo a agência, as entregas anuais da Tesla somaram cerca de 1,64 milhão de veículos, abaixo dos 1,79 milhão em 2024, enquanto a BYD ampliou suas vendas e ultrapassou a concorrente no total global de carros elétricos vendidos. Essa foi a primeira vez que a montadora chinesa superou a americana em bases anuais, refletindo seu forte crescimento internacional.

Analistas ouvidos pela Reuters destacaram que o fim do crédito fiscal de US$ 7.500 para compradores de carros elétricos nos EUA reduziu o estímulo às vendas, contribuindo para o enfraquecimento da demanda. No último trimestre de 2025, a Tesla entregou 418.227 veículos, queda de cerca de 15,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e abaixo das expectativas do mercado.

A crescente concorrência não se limitou à BYD; fabricantes europeias como Volkswagen e BMW também intensificaram a disputa, pressionando a participação da Tesla em importantes mercados. Apesar das dificuldades na divisão automotiva, as ações da Tesla tiveram valorização no ano, impulsionadas pelo foco da empresa em tecnologias emergentes, como robôs humanoides e serviços de mobilidade autônoma.

A mudança no cenário global de veículos elétricos sinaliza desafios para a Tesla em manter seu papel de destaque no setor, ao mesmo tempo em que rivais consolidam posições mais sólidas em mercados-chave ao redor do mundo.