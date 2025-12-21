Elon Musk se torna a primeira pessoa a alcançar fortuna de US$ 700 bilhões após decisão judicial

247 – O CEO da Tesla, Elon Musk, tornou-se a primeira pessoa da história a atingir uma fortuna superior a US$ 700 bilhões, após uma decisão da Suprema Corte do estado de Delaware que restabeleceu um pacote de opções de ações avaliado em US$ 139 bilhões. As informações foram publicadas pela agência Reuters neste sábado.

De acordo com o índice de bilionários da revista Forbes, o patrimônio líquido de Musk saltou para cerca de US$ 749 bilhões no fim da sexta-feira, depois que a corte estadual reverteu uma decisão anterior que havia anulado o plano de remuneração aprovado em 2018. O pacote, que originalmente chegou a ser estimado em US$ 56 bilhões, havia sido considerado “inconcebível” por uma instância inferior da Justiça, que o invalidou em 2024.

Ao analisar o recurso, a Suprema Corte de Delaware afirmou que a decisão que anulou o acordo foi “imprópria e inequitativa” em relação a Musk, abrindo caminho para a restauração integral do plano de pagamento baseado em ações da Tesla (TSLA.O).

A escalada patrimonial do empresário já vinha se acelerando nos últimos dias. No início da semana, Musk havia se tornado a primeira pessoa a ultrapassar a marca de US$ 600 bilhões em riqueza, impulsionado por relatos de que a SpaceX, sua empresa aeroespacial, estaria próxima de abrir capital.

Em novembro, os acionistas da Tesla aprovaram separadamente um novo plano de remuneração estimado em US$ 1 trilhão, considerado o maior pacote corporativo da história. A decisão refletiu o apoio dos investidores à estratégia de Musk de transformar a montadora de veículos elétricos em uma potência global nas áreas de inteligência artificial e robótica.

Com a decisão judicial e a valorização de seus ativos, a fortuna de Musk passou a superar em quase US$ 500 bilhões a do cofundador do Google, Larry Page, atualmente a segunda pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes.

Musk também tem mantido proximidade política com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que atualmente ocupa a Casa Branca. Uma fotografia divulgada pela Reuters mostra o empresário embarcando no Air Force One ao lado do presidente norte-americano, em viagem recente para a Filadélfia.