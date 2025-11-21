X explicita guerra contra Lula e defende o "direito" de chamar o Partido dos Trabalhadores de Partido dos Traficantes

247 – A plataforma X, controlada pelo bilionário Elon Musk, publicou em seu perfil oficial Global Government Affairs uma nota que escancara uma escalada de hostilidade política contra o Partido dos Trabalhadores e contra o presidente Lula. O texto — que serve como manifestação institucional da empresa — denuncia supostas “censuras” no Brasil e sai em defesa do “direito” de usuários chamarem o PT de “partido dos traficantes”. A publicação, feita pelo próprio X, é a fonte original deste artigo.

Segundo o comunicado, há uma “tendência preocupante” no Brasil: políticos recorreriam ao Judiciário sempre que se deparam com conteúdos “de que não gostam”, incluindo críticas, memes ou jogos de palavras. O X afirma que isso configuraria uma instrumentalização do sistema judicial para sufocar a liberdade de expressão, descrevendo a prática como “censura pura e simples”.

Plataforma usa decisão da Justiça como pretexto para ataque político ao PT

No centro da nota está a defesa explícita do trocadilho ofensivo que determinados usuários passaram a usar ao chamar o Partido dos Trabalhadores de “partido dos traficantes”. A empresa relata que a 2ª e a 5ª Varas Cíveis de Brasília determinaram a remoção desse conteúdo, classificando-o como “acusação criminal infundada”.

O X, porém, afirma que se tratava apenas de um “trocadilho crítico”, alegando que jogos de palavras semelhantes são comuns “em ambos os lados”. A plataforma sustenta que o termo viralizou após uma fala do presidente Lula — “Os traficantes também são vítimas dos usuários” — posteriormente retificada pelo próprio presidente, mas transformada em munição política pela extrema-direita. A nota acusa os juízes de ignorarem “um contexto essencial” e trata ironia e exagero como supostos direitos ilimitados de expressão.

Publicação do X sugere alinhamento político e atuação eleitoral antecipada

Ao insistir que é “a única plataforma em que todas as perspectivas têm espaço justo”, o X ultrapassa o debate jurídico e assume um discurso político. A declaração, feita a menos de um ano da eleição de 2026, indica que a empresa adotará uma postura de confronto direto com o PT e com o governo federal, ecoando narrativas típicas de grupos bolsonaristas.

A manifestação pública, em tom de manifesto político-partidário, reforça o clima de tensão entre o X e instituições brasileiras — especialmente o Judiciário — desde que Musk passou a atacar decisões do STF e a promover desinformação contra autoridades brasileiras.

Sinalização clara de que o X será ator político em 2026

O comunicado também se articula com a estratégia global de Musk de transformar o X em um veículo político ideológico, promovendo pautas da ultradireita sob o pretexto de defesa da “liberdade de expressão”. Ao legitimar o ataque ao PT e tentar impor a narrativa de censura, o X indica que pretende desempenhar um papel ativo e influenciar o processo eleitoral brasileiro.

A nota, além de insuflar discursos ofensivos, dá novos sinais de que a plataforma se prepara para operar como instrumento político direto contra o governo e contra o Partido dos Trabalhadores, o que tende a acirrar ainda mais os confrontos institucionais nos próximos meses.