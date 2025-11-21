Lula propõe ampliar acordo comercial entre Mercosul e África Austral

247 – O presidente Lula discutiu com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, a possibilidade de negociar a ampliação do Acordo entre o Mercosul e a União Aduaneira da África Austral (SACU). A informação foi divulgada pelo próprio Lula em postagem nesta sexta-feira.

Me reuni na tarde de hoje com o presidente da África do Sul @CyrilRamaphosa para discutir temas bilaterais e multilaterais.



Cumprimentei o presidente Ramaphosa pela condução da presidência sul-africana do G20, que permitiu a conclusão de várias declarações importantes para o… pic.twitter.com/1c5BmhgLt6 — Lula (@LulaOficial) November 21, 2025

Segundo o presidente, a atual balança comercial entre Brasil e África do Sul está muito aquém do potencial das duas maiores economias do hemisfério sul. Por isso, ambos avaliaram caminhos para fortalecer as relações econômicas e abrir espaço para um fluxo comercial mais robusto.

G20, desigualdade e COP-30 entram na pauta

Lula relatou ter cumprimentado Ramaphosa pela condução da presidência sul-africana do G20, que, segundo ele, “permitiu a conclusão de várias declarações importantes para o grupo”. O presidente também expressou apoio à criação de um Painel de Especialistas em Desigualdade, proposta surgida na Força-Tarefa sobre Desigualdade, liderada pelo prêmio Nobel Joseph Stiglitz.

Ainda de acordo com Lula, Ramaphosa agradeceu o respaldo brasileiro e elogiou a realização da COP-30 em Belém, destacando a forte participação social que o evento vem mobilizando.

Visita de Estado em 2026 e cooperação bilateral

No âmbito bilateral, Lula convidou o líder sul-africano para uma visita de Estado ao Brasil no início de 2026, ocasião em que será promovido um seminário empresarial voltado ao aprofundamento dos laços econômicos.

O presidente Ramaphosa aceitou o convite e demonstrou interesse em conhecer de perto as políticas brasileiras de inclusão social e de promoção da segurança alimentar, dois eixos que têm projetado o Brasil no debate internacional sobre combate à fome e redução das desigualdades.