Caixa inicia nova etapa do Gás do Povo para 4,5 milhões de famílias

247 - A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta segunda-feira a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha para 4,5 milhões de famílias em todo o país. A medida integra a terceira etapa do programa Gás do Povo, que amplia o alcance da política social voltada à população de baixa renda.

O benefício substitui o modelo anterior de depósito em dinheiro e passa a ser concedido exclusivamente de forma digital. A iniciativa atende famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda mensal per capita de até meio salário mínimo.

O novo formato permite que o responsável familiar realize diretamente a recarga do botijão de 13 quilos nas revendedoras credenciadas ao programa, sem intermediários. A validação ocorre por meio eletrônico, nas maquininhas de cartão conhecidas como “azulzinha”, utilizando uma das seguintes opções: cartão com chip do Bolsa Família e senha, cartão de débito da conta Caixa com senha ou CPF com código de validação enviado ao celular cadastrado na instituição financeira.

Nos lares onde houver beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), o pagamento poderá ser efetuado pelo responsável legal. A seleção das famílias é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com base nos dados do CadÚnico, que deve estar atualizado há menos de 24 meses.

Segundo o governo federal, têm prioridade no programa as famílias já contempladas pelo Bolsa Família. A quantidade de recargas ao longo do ano varia conforme o número de integrantes do núcleo familiar. Famílias com duas ou três pessoas terão direito a quatro recargas anuais, o equivalente a uma a cada três meses. Já aquelas com quatro ou mais integrantes poderão receber seis recargas por ano, em intervalos bimestrais.

A expectativa do governo é ampliar gradualmente o alcance do Gás do Povo e chegar a 15 milhões de famílias beneficiadas até o fim do ano. O público inclui também famílias que migraram do antigo Auxílio Gás dos Brasileiros, anteriormente pago a cada dois meses junto com o Bolsa Família.

Para ter direito ao benefício, é necessário que a família tenha ao menos duas pessoas, renda por pessoa de até meio salário mínimo, Cadastro Único atualizado nos últimos dois anos e CPF do responsável familiar regular, sem pendências.

A consulta sobre a elegibilidade pode ser feita pelo aplicativo “Meu Social – Gás do Povo”, disponível para Android e iOS, pelo Portal Cidadão da Caixa, pelo telefone 0800-726-0207 (Caixa Cidadão) ou na página oficial do programa no site do MDS.