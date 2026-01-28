Campos Neto conhecia graves problemas do Banco Master e evitou intervenção do BC

247 - Roberto Campos Neto tinha conhecimento dos graves problemas financeiros enfrentados pelo Banco Master enquanto presidia o Banco Central, mas optou por não intervir diretamente na instituição. A estratégia adotada foi apostar em uma solução de mercado, com a separação entre ativos considerados saudáveis e aqueles classificados como problemáticos, mesmo diante de sinais persistentes de fragilidade.

Documentos analisados e divulgados pelo jornal O Estado de S.Paulo mostram que, ao longo de 2024, o Banco Master acumulava baixa liquidez, irregularidades contábeis e falhas relevantes no gerenciamento de risco. A situação era acompanhada de perto pela autoridade monetária, que havia intensificado a supervisão sobre a instituição financeira.

Apesar desse monitoramento reforçado, Campos Neto teria atuado em ao menos duas ocasiões para evitar a liquidação do banco. A avaliação interna era de que uma saída negociada pelo mercado poderia minimizar impactos mais amplos no sistema financeiro. Ainda assim, a deterioração das condições do Banco Master avançou, sem que as medidas adotadas fossem suficientes para reverter o quadro.

A liquidação da instituição acabou ocorrendo apenas em novembro de 2025, quando o Banco Central já estava sob a presidência de Gabriel Galípolo. O desfecho colocou em evidência as decisões tomadas durante a gestão anterior e reacendeu o debate sobre o momento e a forma de atuação da autoridade monetária diante de crises bancárias.