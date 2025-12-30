TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Cappelli: alta do emprego não foi sorte, mas resultado da retomada do crescimento

      O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial citou algumas conquistas do governo Lula

      Ricardo Cappelli (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

      247 - O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli, destacou nesta terça-feira (30) a importância de o Brasil registrar o desemprego no mais baixo patamar de sua série histórica (5,2%), conforme o Novo Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Em postagem publicada na rede social X, Cappelli sinalizou que os números positivos não foram resultado de uma possível sorte do governo Lula (PT), mas sim de planejamento e ações práticas.

      "O Cara tem muita 'sorte' mesmo. Fechando 2025 com a menor taxa de desemprego da história, com a menor inflação acumulada da história e, tudo indica, dentro do intervalo da meta para o ano e com o Brasil crescendo cerca de 10% no acumulado de 3 anos. O Brasil voltou!!!”, escreveu o presidente da ABDI.

      Em novembro de 2025, o saldo positivo foi de 85.864 postos de trabalho, resultado de 1.979.902 contratações e 1.894.038 desligamentos. O país chegou a 49,09 milhões de vínculos formais ativos, o maior registrado na série histórica do Novo Caged.

      No acumulado deste ano (janeiro a novembro), são 1,89 milhão de vínculos, com saldos positivos em todos os grandes grupamentos de atividades econômicas avaliadas (Comércio, Serviços, Indústria e Agropecuária). No primeiro ano da atual gestão, em 2023, o saldo foi de 1,455 milhão de empregos formais. Em 2024, 1,678 milhão.

      Serviços, comércio e indústria

      De janeiro a novembro de 2025, os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldo positivo. O destaque foi o setor de Serviços, com +1.038.470 postos (+4,5%) e especial vitalidade nas atividades de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (+409.148), além de administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde e serviços sociais (+317.540).

      O Comércio registra saldo positivo no ano de +299.615 postos formais (+2,8%). Os destaques são o Comércio Varejista (+186.268), o Comércio por Atacado (+67.888) e o Comércio de Reparação de Veículos e Motocicletas (+45.459).

      A Indústria acumula saldo de +279.614 novos postos de janeiro a novembro de 2025, com destaque para Fabricação de produtos alimentícios (+71.845), Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+20.304).

      Construção e Agro

      A Construção, por sua vez, gerou +192.176 postos formais de trabalho no ano, com destaque para elevações expressivas nos segmentos de Construção de Edifícios (+79.304), de Serviços Especializados para Construção (+58.051) e Obras de Infraestrutura (+54.821).

      A Agropecuária também apresenta saldo positivo, de +85.276 postos de trabalho em 2025, com destaque para o Cultivo de Laranja (+14.446), o Serviço de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita (+8.979) e Cultivo de Soja (+8.059).

      Estados

      Em novembro, os estados com maiores saldos absolutos foram São Paulo (+31.104), Rio de Janeiro (+19.961) e Pernambuco (+8.996). Nas variações relativas, os destaques foram Paraíba (+0,7%), Amazonas (+0,6%) e Alagoas(+0,6%).

      Renda

      O salário médio real de admissão em novembro foi de R$ 2.310,78, praticamente estável em relação a outubro (R$ 2.305,00). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o aumento foi de R$ 67,95 (+3,03%).

      Artigos Relacionados

      Tags