Lemann e Sicupira, dois dos homens mais ricos do Brasil, são alvo da PF no caso Americanas

247 - A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram nesta quinta-feira (25) uma nova etapa da Operação Disclosure, que investiga uma suposta fraude bilionária envolvendo as Lojas Americanas e amplia o foco sobre acionistas e instituições financeiras. Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira são alvos da operação.

A investigação avançou com o cumprimento de mandados e novas medidas judiciais em um dos maiores casos de fraude já apurados no mercado financeiro brasileiro.

Mandados são cumpridos no Rio e em São Paulo

Nesta fase da operação, agentes da PF cumprem nove mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, com apoio do Ministério Público Federal.

As ações fazem parte do aprofundamento das investigações sobre o esquema atribuído às Lojas Americanas, que já vinha sendo analisado em fases anteriores da Operação Disclosure.

Justiça bloqueia R$ 54 bilhões no caso

A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 54 bilhões, montante estimado com base em laudos técnicos periciais que calculam o tamanho das fraudes investigadas. A medida atinge patrimônios vinculados aos investigados e busca garantir eventual reparação dos danos apontados pela investigação.

Lemann e Sicupira são alvos da operação

Os empresários Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira são alvos da operação, em uma ampliação do escopo da investigação conduzida pela força-tarefa.

A nova fase também busca apurar se acionistas das Lojas Americanas e representantes de grandes bancos privados do país participaram ou tiveram envolvimento no esquema investigado.