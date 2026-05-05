TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      CMN aprova regras para renovação de ônibus e caminhões

      Governo aposta em logística mais eficiente e menos poluição

      Caminhão (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

      Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
      O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou novas regras para ampliar o acesso a crédito destinado à renovação de veículos de transporte no país. A medida regulamenta a segunda etapa do Move Brasil, lançada na semana passada, que busca facilitar a compra de caminhões, ônibus e outros veículos por profissionais e empresas do setor.

      O programa funciona como uma linha de financiamento com juros reduzidos e condições especiais para quem precisa trocar ou modernizar a frota de veículos profissionais.

      Quem pode participar

      • O programa atende diferentes perfis do setor de transporte:
      • Transportadores autônomos (motoristas de carga ou passageiros);
      • Profissionais ligados a cooperativas;
      • Pequenos empresários individuais;
      • Empresas de transporte rodoviário e urbano.

      Como funciona o crédito

      O financiamento será oferecido por bancos e instituições financeiras autorizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que também coordena o programa. Essas instituições são responsáveis por conceder o crédito e avaliar cada operação.

      O objetivo é permitir que os profissionais adquiram veículos novos ou seminovos com condições mais acessíveis.

      Juros mais baixos

      O CMN regulamentou os juros cobrados pelos os fundos que fornecem recursos para o Move Brasil. As taxas variam conforme o tipo de comprador e o impacto ambiental da operação. Quanto mais sustentável for a troca do veículo, menor tende a ser o juro.

      Veja como funciona:

      • 1% ao ano: autônomos que trocarem veículo antigo por novo/seminovo com sucateamento;
      • 2% ao ano: autônomos sem contrapartida ambiental;
      • 3% ao ano: empresas com troca de veículo antigo por novo;
      • 5,5% ao ano: empresas sem exigência ambiental.
      • Além disso, os agentes operadores aplicam suas taxas, que podem chegar a:
      • Até 8,8% ao ano para autônomos;
      • Até 3% ao ano para empresas;
      • Até 1,25% ao ano para o BNDES.

      No lançamento do programa, na semana passada, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que os juros médios para os tomadores do Move Brasil caíram de 14% para 11,3% ao ano.

      Prazo para pagar

      • Outro ponto importante é o tempo para quitar o financiamento:
      • Até 120 meses (10 anos) para autônomos, com até 12 meses de carência;
      • Até 60 meses (5 anos) para empresas, com até 6 meses de carência.
      • O valor máximo por financiamento é de até R$ 50 milhões por cliente.

      Incentivo à sustentabilidade

      O programa também busca reduzir a poluição. Para ter acesso às melhores condições, será necessário comprovar a retirada de veículos antigos de circulação, além de atender a regras de emissão de poluentes.

      Os veículos financiados também deverão seguir padrões ambientais definidos pelo Programa de Controle de Emissões Veiculares (Proconve).

      Impacto esperado

      • A expectativa do governo é que a medida ajude a:
      • Modernizar a frota de transporte no Brasil;
      • Reduzir custos operacionais para motoristas e empresas;
      • Diminuir a emissão de poluentes;
      • Melhorar a eficiência logística no país.

      O Move Brasil integra a estratégia federal de fortalecer o setor de transporte, considerado essencial para a economia, e ampliar o acesso ao crédito para trabalhadores e empresas.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias