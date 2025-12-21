CNC prevê melhor Natal desde 2014, com R$ 73 bilhões em vendas

247 - A Confederação Nacional do Comércio (CNC) afirmou que este fim de ano pode ter vendas próximas de R$ 73 bilhões, aumento de 2% na comparação com 2024. De acordo com a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, os itens mais procurados são vestuário, calçados e acessórios, brinquedos e lembrancinhas, artigos de perfumaria e eletrônicos.

O varejo chega ao Natal com alta, puxado por alimentos e roupas, calçados e acessórios, com vendas que sobem 25% de novembro para dezembro. O percentual que pode chegar a 80% no segmento de vestuário e acessórios.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a expectativa é de admissão de mais de 100 mil trabalhadores neste final de ano, 5.500 a mais do que em 2024, fazendo o varejo bater o recorde dos últimos 10 anos. Outra boa notícia é que mais de 12% desse total deve ser efetivado com a carteira de trabalho assinada.

Os maiores volumes de contratações estão concentrados nos segmentos de hiper e supermercados e vestuário. Juntos, eles vão empregar 75% do total de temporários (com Agência Brasil).