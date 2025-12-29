Confiança da indústria do Brasil sobe em dezembro, mostra FGV

Reuters - A confiança da indústria no Brasil apresentou alta em dezembro sobre o mês anterior, em movimento visto como uma recuperação parcial do indicador, que ainda apresentou queda na comparação anual, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 3,8 pontos na comparação com o mês anterior e atingiu 92,9 pontos, de acordo com os dados da FGV, com 13 dos 19 segmentos industriais pesquisados apresentando alta da confiança. Frente a dezembro de 2024, o ICI caiu 7,2 pontos.

"Ainda é cedo para ver uma mudança no sentimento de pessimismo dos empresários do setor, uma vez que o resultado tem característica de compensação após uma sequência de meses negativos", disse o economista do FGV Ibre Stéfano Pacini.

O Índice de Situação Atual (ISA), que mede a avaliação dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, subiu 2,8 pontos no mês na comparação com novembro, para 92,4 pontos, segundo a FGV. Entre os indicadores que compõem o ISA o que exerceu maior influência na alta foi o que mede o nível atual de demanda ao subir 3,1 pontos para 96,5 pontos.

O Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, avançou 4,6 pontos sobre novembro, para 93,4 pontos.