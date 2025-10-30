Congresso aprova MP do Setor Elétrico para evitar o aumento da conta de luz

247 - O Senado aprovou nesta quinta-feira (30) a Medida Provisória 1.304/2024, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que busca evitar aumentos na conta de luz e reestruturar o setor elétrico. O Senado confirmou, na votação simbólica, o texto aprovado pela Câmara.

Mais cedo nesta quinta-feira, a Casa Baixa aprovou a MP, que trata de temas dos setores elétrico e de gás, com propostas que beneficiam a contratação de termelétricas a carvão e biomassa e sem a criação de uma nova cobrança para a geração distribuída solar.

O texto seguiu à sanção presidencial.