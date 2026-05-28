Contas do governo registram superávit de R$ 25,2 bilhões em abril, melhor resultado desde 2022

247 - As contas do governo federal fecharam o mês de abril com superávit primário de R$ 25,2 bilhões, no melhor resultado para o período em quatro anos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Tesouro Nacional e mostram avanço em relação ao mesmo mês de 2025, quando o saldo positivo havia sido de R$ 19 bilhões, já corrigidos pela inflação.

O resultado também representa o melhor desempenho para meses de abril desde 2022, quando o superávit primário alcançou R$ 34,5 bilhões. O superávit ocorre quando as receitas obtidas com tributos e impostos superam as despesas do governo, sem considerar os juros da dívida pública.

Segundo o Tesouro Nacional, o desempenho das contas públicas foi favorecido principalmente pelo crescimento da arrecadação, que avançou acima das despesas federais. O governo atribui o aumento das receitas ao crescimento da economia brasileira e às medidas de elevação de impostos implementadas nos últimos anos pela gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As receitas líquidas de transferências para estados e municípios somaram R$ 235 bilhões em abril, com crescimento real de 5,8%. Já as despesas do governo alcançaram R$ 210 bilhões, alta real de 3,3% no período.

Entre os tributos que mais contribuíram para o aumento da arrecadação estão o IOF, que registrou crescimento de R$ 2,8 bilhões impulsionado pelas operações de crédito, seguros e câmbio, além do Imposto de Importação, com elevação de R$ 2,3 bilhões em razão do aumento do volume importado e da alíquota média efetiva.

Também houve crescimento na arrecadação do Imposto de Renda, com avanço de R$ 2,3 bilhões, e da CSLL, que subiu R$ 1,4 bilhão, refletindo resultados maiores no lucro presumido, declarações de ajuste e aplicações de renda fixa. A Cofins teve incremento de R$ 1,5 bilhão, com destaque para o setor de serviços.

No acumulado dos quatro primeiros meses de 2026, as contas do governo registram superávit primário de R$ 8,67 bilhões. Em valores corrigidos pela inflação, o saldo positivo alcança R$ 9,68 bilhões até abril. No mesmo período do ano passado, o superávit havia sido de R$ 78,14 bilhões.

Entre janeiro e abril deste ano, a receita líquida do governo federal totalizou R$ 862 bilhões, com crescimento real de 4,6%. As despesas, por outro lado, chegaram a R$ 853,3 bilhões, registrando alta real de 14,2%.

A meta fiscal estabelecida para 2026 prevê superávit equivalente a 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), estimado em cerca de R$ 34,3 bilhões. O arcabouço fiscal aprovado em 2023 permite uma margem de tolerância de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos.

Na prática, a meta será considerada cumprida caso o governo encerre o ano com saldo zero ou superávit de até R$ 68,6 bilhões. Além disso, a legislação permite a exclusão de até R$ 63,5 bilhões em despesas do cálculo fiscal, incluindo gastos com precatórios.

Apesar do resultado positivo em abril, a projeção oficial do governo aponta para déficit de aproximadamente R$ 60,3 bilhões ao fim de 2026, considerando os abatimentos autorizados pelas regras fiscais atuais