Custos da construção civil sobem 0,23% em fevereiro, aponta IBGE

247 - O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) registrou alta de 0,23% em fevereiro de 2026, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa desaceleração em relação a janeiro, quando o indicador havia avançado 1,54%.

Nos últimos 12 meses, o índice acumula crescimento de 6,71%, patamar semelhante ao observado no período imediatamente anterior. No acumulado de 2026, a alta chega a 1,77%. Em comparação com fevereiro de 2025, quando o indicador também registrou 0,23%, o resultado permaneceu estável.

A desaceleração em fevereiro está associada ao efeito da reoneração da folha de pagamento do setor da construção civil, que havia pressionado os custos no início do ano. O gerente da pesquisa do IBGE, Augusto Oliveira, explicou a diferença entre os resultados mensais. Segundo ele, “a diferença entre as taxas de janeiro e fevereiro de 2026 se deve à influência no primeiro mês do ano da reoneração da folha de pagamento de emprego no setor da construção civil”.

Custo por metro quadrado aumenta no país

Com a variação registrada em fevereiro, o custo nacional da construção civil passou de R$ 1.920,74 por metro quadrado em janeiro para R$ 1.925,08. Desse total, R$ 1.085,16 correspondem aos materiais e R$ 839,92 à mão de obra.

Os materiais apresentaram variação de 0,36% no mês, avanço superior ao observado em janeiro (0,27%) e também maior que o registrado em fevereiro de 2025 (0,29%). Já a parcela referente à mão de obra teve aumento de 0,06%, resultado bem inferior ao de janeiro, quando havia alcançado 3,22%, refletindo o impacto da reoneração da folha de pagamento das empresas do setor.

No acumulado dos dois primeiros meses de 2026, os materiais registram alta de 0,63%, enquanto a mão de obra avançou 3,28%. Considerando os últimos 12 meses, os materiais acumulam aumento de 4,36% e os custos com mão de obra sobem 9,94%.

Região Norte lidera aumento mensal

Entre as regiões do país, a maior variação mensal foi registrada na Região Norte, com avanço de 0,52% em fevereiro. Todos os estados da região apresentaram aumento no período.

O maior destaque foi o Amapá, onde o índice subiu 1,54%. O resultado foi influenciado por acordo coletivo firmado entre categorias profissionais do setor e por aumentos tanto nos custos de materiais quanto de mão de obra.

Nas demais regiões do país, os resultados foram mais moderados. O Nordeste e o Sudeste registraram variação de 0,22% cada, enquanto o Sul apresentou alta de 0,15%. Já o Centro-Oeste teve o menor crescimento entre as regiões, com 0,10% no mês.

O SINAPI é um dos principais indicadores utilizados para medir a evolução dos custos da construção civil no Brasil, servindo como referência para planejamento de obras públicas, contratos e acompanhamento da dinâmica do setor em todo o território nacional.