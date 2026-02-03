Depósitos do Banco Master no Banco Central ficaram abaixo de 1% do exigido antes da liquidação

247 - Na data em que teve a liquidação decretada, em novembro de 2025, o Banco Master mantinha no Banco Central apenas R$ 22,9 milhões em depósitos compulsórios. O valor representava menos de 1% do total de R$ 2,537 bilhões exigido pelo regulador ao conglomerado controlado por Daniel Vorcaro, evidenciando um quadro crítico de insuficiência de liquidez no momento da intervenção.

As informações constam de documentos do Banco Central encaminhados ao Tribunal de Contas da União (TCU) e foram reveladas inicialmente pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Reportagem da Folha de S.Paulo detalhou a escalada de descumprimentos ao longo de 2025 no recolhimento obrigatório exigido das instituições financeiras.

Segundo o relato da autoridade monetária, a deterioração da situação financeira do Master não foi pontual. Desde novembro de 2024, o banco passou a registrar episódios recorrentes de insuficiência nos depósitos compulsórios, em valores crescentes. Em 8 de maio de 2025, a instituição chegou a solicitar ao Banco Central uma dispensa temporária do recolhimento sobre depósitos à vista e a prazo, pedido que foi negado por ausência de amparo legal e regulamentar.

No mesmo documento enviado ao TCU, o Banco Central informou que alertou formalmente os dirigentes do Master de que a persistência da irregularidade poderia levar à adoção de medidas preventivas para preservar a estabilidade do sistema financeiro nacional. A norma prevê, nesses casos, a convocação dos representantes da instituição ao BC, por meio de um termo de comparecimento, além da apresentação de um plano corretivo com prazo de até seis meses para execução.

De acordo com um integrante do Banco Central ouvido sob condição de anonimato, foram realizadas mais de 30 comunicações formais ao Master com alertas para que a situação fosse regularizada.