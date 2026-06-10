Desenrola melhorou a renda de 71% dos beneficiados, aponta pesquisa Genial/Quaest

247 - Uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) indica que 71% dos brasileiros beneficiados pelo programa Desenrola avaliam que a iniciativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contribuiu para melhorar sua renda. Os dados reforçam a percepção positiva entre aqueles que tiveram acesso ao programa de renegociação de dívidas criado pelo governo federal.

O levantamento mostra que o Desenrola, considerado uma das principais apostas da gestão Lula para ampliar o acesso ao crédito e reduzir o endividamento das famílias, teve impacto relevante na vida financeira de parte dos beneficiários. Entre os entrevistados que afirmam ter sido contemplados pela iniciativa, 30% disseram que a renda “aumentou significativamente” após a adesão ao programa, enquanto 41% relataram crescimento, embora em menor intensidade.

Por outro lado, 29% dos beneficiados afirmaram não ter percebido mudanças em sua situação financeira. A percepção de melhora mais expressiva foi observada entre eleitores que se identificam com o presidente Lula, grupo no qual 31% relataram aumento significativo da renda. Entre eleitores de direita que não se consideram bolsonaristas, esse percentual chegou a 37%.

Já a avaliação de que o programa não produziu efeitos relevantes foi mais frequente entre os bolsonaristas, com 53% afirmando não ter sentido diferença na renda, e entre os entrevistados que se definem como independentes, grupo em que o índice alcançou 40%.

Apesar dos resultados positivos entre os beneficiários, a pesquisa revela que a maioria da população não foi diretamente impactada pela iniciativa. Segundo o levantamento, 88% dos brasileiros afirmaram que o Desenrola não beneficiou suas famílias. Outros 10% disseram ter sido favorecidos pelo programa, enquanto 2% não souberam responder.

Quando questionados sobre a avaliação geral da iniciativa, metade dos entrevistados classificou o Desenrola como uma “boa ideia”. Outros 20% consideram que o programa “ajuda um pouco”, enquanto 25% o definem como uma “má ideia”. O percentual dos que não souberam opinar ficou em 5%.

O estudo também mediu a percepção dos brasileiros sobre o governo federal e a gestão do presidente Lula. Os números apontam estabilidade tanto na aprovação presidencial quanto na avaliação do governo.

A aprovação de Lula atingiu 47%, um ponto percentual acima do registrado em maio. Já a desaprovação ficou em 48%, recuando um ponto em relação ao levantamento anterior. Outros 5% não souberam ou preferiram não responder.

Na avaliação do governo, 34% classificam a gestão como positiva, índice idêntico ao registrado no mês anterior. A avaliação negativa ficou em 38%, contra 39% em maio, enquanto 26% consideram o governo regular. Outros 2% não responderam.

De acordo com a Genial/Quaest, a pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de junho de 2026, com 2.004 entrevistas presenciais em todo o país. Foram ouvidos brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-07661/2026.