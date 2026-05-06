Dividendos: Petrobras volta ao topo das ações mais recomendadas para maio

247 – A Petrobras (PETR4) voltou a ocupar a liderança entre as ações mais recomendadas para investidores que buscam renda com dividendos em maio. Em meio à volatilidade dos mercados e às incertezas econômicas, empresas com forte geração de caixa e distribuição consistente de proventos seguem sendo vistas como alternativas mais defensivas para os investidores.

O levantamento foi divulgado pelo InfoMoney, com base em carteiras recomendadas elaboradas por algumas das principais instituições financeiras do país, entre elas BTG Pactual, Itaú BBA, Ágora Investimentos, XP Investimentos, Genial Investimentos, Terra Investimentos, BB Investimentos e Planner Corretora.

A Petrobras lidera a lista com sete recomendações e retorno em dividendos de 10,31% acumulado nos últimos 12 meses. Segundo a Terra Investimentos, a estatal mantém uma estrutura operacional eficiente, sustentada pelo baixo custo de extração de petróleo, o que favorece margens elevadas e forte capacidade de geração de caixa.

Na avaliação da corretora, a companhia reúne fatores considerados essenciais para investidores focados em renda: “valuation atrativo, geração de caixa e potencial de valorização no médio e longo prazo”. O desempenho financeiro da empresa também fortalece a expectativa de continuidade no pagamento de dividendos relevantes aos acionistas.

Além da Petrobras, o ranking reúne empresas de setores como energia elétrica, sistema financeiro, mineração e shopping centers, segmentos tradicionalmente associados à distribuição recorrente de lucros.

A Allos (ALOS3) aparece na segunda posição, com seis recomendações e retorno em dividendos de 10,99% em 12 meses. A Ágora Investimentos afirma que a nova política de distribuição da companhia reposicionou a ação como uma alternativa de renda em um ambiente de juros elevados e maior aversão ao risco.

Segundo os analistas da instituição, os pagamentos mensais estimados entre R$ 0,28 e R$ 0,30 por ação ao longo de 2026 reforçam a previsibilidade da empresa. A avaliação da casa é de que o elevado retorno ao acionista funciona como um fator de sustentação do preço da ação e de proteção em momentos de instabilidade do mercado.

No setor bancário, o Itaú Unibanco (ITUB4) manteve posição de destaque, com cinco recomendações e retorno em dividendos de 9,90%. O BTG Pactual reconhece que o preço da ação está mais elevado, mas afirma que o banco continua sendo sua principal escolha entre os grandes bancos brasileiros.

A instituição destaca que o Itaú possui balanço patrimonial sólido e boa capacidade de preservar a rentabilidade mesmo em períodos de maior volatilidade econômica. O banco também é visto como preparado para ampliar crescimento e participação de mercado caso o ambiente econômico se torne mais favorável.

Entre as empresas do setor elétrico, a Copel (CPLE6) segue como uma das preferidas dos analistas. A companhia recebeu quatro recomendações e apresenta retorno em dividendos de 9,93% nos últimos 12 meses.

O Santander avalia que a ação continua descontada e destaca a combinação entre ativos de alta qualidade, baixo perfil de risco e fluxo previsível de dividendos. Para o banco, essas características tornam a empresa uma opção relevante em momentos de instabilidade no mercado financeiro.

A mineradora Vale (VALE3) também entrou na carteira de dividendos do Itaú BBA para maio. A empresa aparece com quatro recomendações e retorno em dividendos de 10,37%.

Segundo o banco, a inclusão da Vale reflete a percepção de melhora operacional da companhia, aliada à forte geração de caixa e à disciplina de custos. A expectativa é de maior previsibilidade na produção de minério de ferro, fator que pode sustentar novas distribuições relevantes aos acionistas.

Fechando a lista está a Axia (AXIA3), também com quatro recomendações e retorno em dividendos de 8,20%. O Santander considera a empresa uma das favoritas do setor elétrico após a conclusão do processo de privatização.

Os analistas enxergam espaço para forte redução de despesas operacionais, especialmente em custos administrativos e de pessoal. Mesmo após a valorização expressiva das ações em 2025, o banco avalia que a nova dinâmica do mercado de energia e o bom momento operacional da companhia ainda justificam preços considerados atrativos.

Confira as ações mais recomendadas para dividendos em maio: