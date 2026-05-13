Dólar avança 2,31% e fecha cotado a R$ 5,00

247 - O dólar subiu 2,31% frente ao real nesta quarta-feira (13) e fechou cotado a R$ 5,00. A alta ocorreu em um dia de maior pressão sobre moedas de países emergentes, em meio à preocupação dos investidores com inflação, juros nos Estados Unidos e tensões no Oriente Médio.

Ao longo da tarde, a moeda norte-americana acelerou os ganhos e chegou a atingir alta de 2% por volta das 15h30, quando era negociada na casa de R$ 5,00.

No exterior, o mercado acompanhou novos dados de inflação nos Estados Unidos. O índice de preços ao produtor, conhecido pela sigla PPI, avançou 1,4% em abril na comparação com março, acima da projeção de 0,5%. O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, subiu 1,0%, também acima da estimativa de 0,4%.

O PPI mede a variação dos preços para produtores de bens e serviços e é usado como referência para avaliar possíveis pressões sobre a inflação ao consumidor. Resultados acima do esperado podem reforçar a expectativa de manutenção de juros elevados por mais tempo pelo Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos.

As tensões no Oriente Médio também seguiram no radar dos investidores, com impacto sobre a percepção de risco global. No mercado internacional, o petróleo recuou. O barril do Brent caiu 1,99%, a US$ 105,63, enquanto o WTI teve baixa de 1,14%, a US$ 101,02.