Dólar avança com pressão externa e fecha na faixa de R$ 5,20

Reuters - O dólar fechou a quarta-feira em alta no Brasil e novamente na faixa dos R$5,20, acompanhando o avanço da moeda norte-americana no exterior, em mais uma sessão de busca global pela divisa e por títulos norte-americanos.

O dólar à vista encerrou o dia com alta de 0,28%, aos R$5,2006, o maior valor desde 30 de março deste ano, quando fechou em R$5,2461. No ano, a moeda passou a acumular baixa de 5,25% ante o real.

Às 17h04, o dólar futuro para julho -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- subia 0,20% na B3, aos R$5,2035.

Na terça-feira, a moeda norte-americana à vista já havia fechado em alta, em uma sessão marcada pela venda de ações e pela compra de dólar e de títulos norte-americanos, com investidores em busca de ativos de segurança em todo o mundo em meio a preocupações com a trajetória de juros nos Estados Unidos e com os gastos das grandes empresas com IA.

Esta quarta-feira seguiu um tom parecido, com o dólar e os títulos norte-americanos novamente atraindo compras. Assim, o dólar subiu ante a maior parte das demais divisas, incluindo moedas de países emergentes como o real, o sol peruano, o peso chileno e o peso mexicano.

Às 17h09, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,22%, a 101,610.

No Brasil, investidores também atuaram considerando um horizonte em que o Federal Reserve tende a subir juros em 2026 e o Banco Central poderá promover novos cortes da taxa básica Selic, hoje em 14,25% ao ano -- um cenário de redução do diferencial de juros brasileiro, tornando o país menos atrativo ao capital externo.

Na cotação máxima do dia, às 9h48, o dólar à vista foi negociado a R$5,2228 na venda (+0,71%).

No fim da manhã, sem efeitos sobre as cotações, o Banco Central vendeu 50.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de 1º de julho.

À tarde, o BC informou que o Brasil recebeu US$8,196 bilhões líquidos em junho até o dia 19, após um forte fluxo de entrada de moeda no país na semana passada.

(Edição de Isabel Versiani)