Dólar encerra o dia estável mesmo após queda do Ibovespa

Reuters - Após alternar altas e baixas em diferentes momentos da sessão, o dólar fechou a quarta-feira próximo da estabilidade no Brasil, resistindo à influência da realização de lucros na bolsa e do avanço da moeda norte-americana no exterior.

O dólar à vista fechou o dia com leve alta de 0,03%, aos R$5,2501. No ano, a moeda acumula agora queda de 4,35%.

Às 17h03, o dólar futuro para março -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,20% na B3, aos R$5,2775.

O dólar à vista chegou a oscilar abaixo dos R$5,22 pela manhã, em meio à queda ante outras divisas de países emergentes, mas ao longo da sessão a moeda norte-americana ganhou força ante o real, enquanto também se fortalecia no exterior.

No Brasil, investidores também aproveitaram a quarta-feira para realizar os lucros recentes na bolsa, levando o Ibovespa a cair mais de 2%, com impactos no câmbio.

“Após vários pregões de forte apetite ao risco, com o real se valorizando ante o dólar e Ibovespa batendo recordes, o investidor começa a realizar lucros”, comentou à tarde João Duarte, especialista em câmbio da One Investimentos.

Assim, após atingir a cotação mínima intradia de R$5,2167 (-0,60%) às 10h53, o dólar à vista escalou até a máxima de R$5,2654 (+0,32%) às 16h07.

No entanto, antes do fechamento o dólar se reaproximou da estabilidade, mesmo com a bolsa se mantendo com perdas firmes até o fim da tarde.

No fim da manhã, o Banco Central vendeu 50.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de março.

À tarde, o BC informou que o Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$5,086 bilhões em janeiro, impulsionado pela forte entrada líquida de recursos no país na semana passada, de US$4,180 bilhões.

No exterior, às 17h10, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,23%, a 97,637.