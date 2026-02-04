TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Economia

      Dólar encerra o dia estável mesmo após queda do Ibovespa

      No Brasil, investidores também aproveitaram para realizar os lucros recentes na bolsa

      Um funcionário segura notas de dólar americano em uma casa de câmbio em Jacarta, Indonésia, em 9 de abril de 2025 (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)

      Reuters - Após alternar altas e baixas em diferentes momentos da sessão, o dólar fechou a quarta-feira próximo da estabilidade no Brasil, resistindo à influência da realização de lucros na bolsa e do avanço da moeda norte-americana no exterior.

      O dólar à vista fechou o dia com leve alta de 0,03%, aos R$5,2501. No ano, a moeda acumula agora queda de 4,35%.

      Às 17h03, o dólar futuro para março -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,20% na B3, aos R$5,2775.

      O dólar à vista chegou a oscilar abaixo dos R$5,22 pela manhã, em meio à queda ante outras divisas de países emergentes, mas ao longo da sessão a moeda norte-americana ganhou força ante o real, enquanto também se fortalecia no exterior.

      No Brasil, investidores também aproveitaram a quarta-feira para realizar os lucros recentes na bolsa, levando o Ibovespa a cair mais de 2%, com impactos no câmbio.

      “Após vários pregões de forte apetite ao risco, com o real se valorizando ante o dólar e Ibovespa batendo recordes, o investidor começa a realizar lucros”, comentou à tarde João Duarte, especialista em câmbio da One Investimentos.

      Assim, após atingir a cotação mínima intradia de R$5,2167 (-0,60%) às 10h53, o dólar à vista escalou até a máxima de R$5,2654 (+0,32%) às 16h07.

      No entanto, antes do fechamento o dólar se reaproximou da estabilidade, mesmo com a bolsa se mantendo com perdas firmes até o fim da tarde.

      No fim da manhã, o Banco Central vendeu 50.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de março.

      À tarde, o BC informou que o Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$5,086 bilhões em janeiro, impulsionado pela forte entrada líquida de recursos no país na semana passada, de US$4,180 bilhões.

      No exterior, às 17h10, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,23%, a 97,637.

      Artigos Relacionados

      Tags