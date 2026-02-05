Dólar encerra o dia estável no Brasil mesmo com alta no exterior

Reuters - Em uma sessão de agenda relativamente esvaziada no Brasil, o dólar oscilou em margens estreitas e fechou a quinta-feira quase estável ante o real, apesar do avanço da moeda norte-americana ante boa parte das divisas de emergentes no exterior.

O dólar à vista fechou o dia com leve alta de 0,07%, aos R$5,2540. No ano, a moeda acumula agora queda de 4,28%.

Às 17h03, o dólar futuro para março -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,27% na B3, aos R$5,2800.

No exterior, o dólar registrou ganhos firmes ante a libra após o Banco da Inglaterra manter sua taxa de juros de referência em 3,75%, em votação apertada. A moeda norte-americana também oscilou em alta ante o euro, depois de o Banco Central Europeu (BCE) manter sua taxa de depósito em 2%, como esperado.

Às 17h08, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas, incluindo a libra e o euro -- subia 0,16%, a 97,842.

No grupo de divisas pares do real, o dólar sustentou ganhos ante o peso chileno, o peso mexicano e o peso colombiano, entre outros, em uma sessão de maior busca por ativos de segurança nos mercados globais.

Ainda assim, a moeda norte-americana não conseguiu se firmar em alta no Brasil.

Após marcar a cotação máxima intradia de R$5,2746 (+0,47%) às 9h46, o dólar à vista atingiu a mínima de R$5,2349 (-0,29%) às 11h50 -- em um momento em que o Ibovespa registrava ganhos firmes. Durante a tarde, a divisa dos EUA se reaproximou da estabilidade.

Investidores também acompanharam, no início da tarde, a entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao portal UOL.

Nela, Lula afirmou que sua viagem a Washington para se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve ocorrer na primeira semana de março.

Sobre o escândalo envolvendo a liquidação do Banco Master, o presidente afirmou que esta é uma "chance real de pegar" os magnatas da corrupção ligada à lavagem de dinheiro no país.

Lula também reclamou que a taxa de juros está elevada no Brasil, mas acrescentou que a economia não parou de crescer apesar disso. "Bons resultados da economia vão virar votos, só deixar a campanha começar", disse Lula, em referência à corrida eleitoral deste ano.

No fim da manhã, o Banco Central vendeu 50.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de março. À tarde, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que a balança comercial brasileira teve superávit de US$4,343 bilhões em janeiro, uma alta de 85,8% sobre o dado do mesmo mês de 2025.