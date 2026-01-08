Dólar oscila em margens estreitas e termina sessão próximo da estabilidade

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO, 8 Jan (Reuters) - Após oscilar em margens bastante estreitas, o dólar fechou a quinta-feira praticamente estável ante o real, com investidores posicionados para a divulgação na sexta-feira de novos dados econômicos no Brasil e nos EUA.

O dólar à vista encerrou o dia em leve alta de 0,04%, aos R$5,3892.

Às 17h02, o contrato de dólar futuro para fevereiro -- atualmente o mais negociado no Brasil -- cedia 0,01% na B3, aos R$5,4205.

A moeda norte-americana à vista oscilou durante o dia entre a cotação mínima de R$5,3753 (-0,22%) às 10h03 e a máxima de R$5,3974 (+0,19%). Da mínima para a máxima, a variação foi de apenas +0,41%, em um sinal claro de que os investidores pouco movimentaram suas posições.

“O ambiente ainda é de cautela, visto que o mercado aguarda a divulgação de dados cruciais amanhã: o relatório de emprego americano (payroll) e o IPCA no Brasil”, afirmou Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, em comentário escrito. “Sem a presença de catalisadores relevantes no curto prazo, a moeda manteve-se em relativa estabilidade e sem uma tendência definida.”

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciará o IPCA -- o índice oficial de inflação -- de dezembro e do acumulado de 2025 às 9h de sexta-feira, enquanto o Departamento do Trabalho dos EUA publicará o relatório de empregos payroll de dezembro às 10h30.

Na manhã desta quinta-feira, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 8.000 na semana encerrada em 3 de janeiro, para 208.000, em dado com ajuste sazonal. Economistas consultados pela Reuters previam 210.000 pedidos para a última semana.

Já o IBGE informou no início do dia que a produção industrial brasileira ficou estável em novembro ante outubro e cedeu 1,2% ante novembro de 2024. Economistas ouvidos pela Reuters esperavam alta de 0,2% na comparação mensal e queda de 0,1% em base anual.

No fim da manhã o Banco Central vendeu 50.000 contratos de swap para rolagem do vencimento de 2 de fevereiro.

Às 17h07, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,20%, a 98,926.