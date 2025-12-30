Dólar à vista fecha em queda e acumula recuo de mais de 11% no ano

Por Igor Sodre

SÃO PAULO, 30 Dez (Reuters) - O dólar encerrou a terça-feira, última sessão do ano, em queda firme ante o real, em uma sessão marcada por ajustes técnicos da moeda em meio à formação da Ptax de fim de mês e à baixa volatilidade às vésperas do feriado de Ano Novo.

A moeda norte-americana à vista fechou o dia em queda de 1,58%, aos R$ 5,4890. No ano, a moeda norte-americana acumulou perda de 11,17%.

Na B3, às 17h20, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,26%, a R$5,5030 na venda.

