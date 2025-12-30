Dólar tem em 2025 a maior desvalorização em quase uma década

247 - O dólar registrou em 2025 a sua maior desvalorização em quase dez anos, consolidando um movimento de perda de força que marcou todo o ano nos mercados globais e no Brasil. A queda expressiva da moeda norte-americana não se limitou ao real, mas se estendeu a diversas divisas internacionais, configurando um dos períodos mais negativos para o dólar desde meados da década passada.

Segundo reportagem do G1, a desvalorização observada em 2025 é a mais intensa desde 2016, quando o dólar acumulou um recuo de 17,8%. Em 2025, a moeda iniciou janeiro cotada a R$ 6,16 e passou a registrar perdas sucessivas ao longo dos meses, encerrando o primeiro trimestre com queda acumulada de 7,4% em relação ao início do ano, em um movimento que se manteve ao longo do calendário.

O desempenho negativo do dólar teve caráter global. Além do real, moedas de economias emergentes e também de países desenvolvidos se valorizaram frente à divisa norte-americana. Euro, franco suíço, iene japonês e libra esterlina figuraram entre as moedas que ganharam espaço em relação ao dólar, reforçando a percepção de um enfraquecimento estrutural da moeda dos Estados Unidos em 2025.

Mesmo episódios pontuais de valorização não foram suficientes para reverter a tendência. Em abril, por exemplo, anúncios de tarifas de importação chegaram a provocar uma reação temporária no câmbio, mas o movimento perdeu fôlego rapidamente. Ao longo do ano, prevaleceu a pressão de venda sobre o dólar, refletindo mudanças no comportamento dos investidores e na alocação de recursos internacionais.

No mercado brasileiro, o real acompanhou esse movimento global e ampliou seus ganhos frente à moeda americana. A valorização da moeda nacional esteve associada à entrada de capital estrangeiro e a um ambiente financeiro menos tensionado em comparação com anos anteriores, contribuindo para aprofundar a queda do dólar no país.

A intensidade da desvalorização em 2025 chama a atenção por recolocar o ano entre os piores desempenhos do dólar desde 2016. Analistas destacam que movimentos dessa magnitude costumam ter efeitos relevantes sobre fluxos de comércio, decisões de investimento e estratégias cambiais de empresas e instituições financeiras.

Somente no fim do período, especialistas passaram a sintetizar os fatores que ajudaram a explicar o comportamento da moeda. Entre eles estão a redução dos juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve e o ambiente de incerteza associado às primeiras decisões do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Esses elementos, combinados, diminuíram a atratividade do dólar e contribuíram para que 2025 se consolidasse como o ano de maior desvalorização da moeda americana em quase uma década.