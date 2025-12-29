Expectativas do mercado mudam em um ano: inflação recua e PIB avança

247 - O último Boletim Focus de 2025 confirmou uma trajetória mais favorável para a economia brasileira do que aquela projetada no encerramento de 2024. As estimativas consolidadas pelo mercado financeiro apontam para desaceleração consistente da inflação, avanço do Produto Interno Bruto (PIB) acima do inicialmente esperado e um câmbio mais comportado ao longo do ano, resume Míriam Leitão, do jornal O Globo.

A projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 foi revisada para baixo pela sétima semana consecutiva, encerrando o ano em 4,32%. Na semana anterior, a estimativa era de 4,33%. Para 2026, o mercado também reduziu levemente a expectativa, de 4,06% para 4,05%. Esses números contrastam com o cenário observado no fim de dezembro de 2024, quando o Focus apontava inflação de 4,96% para 2025 e de 4,01% para o ano seguinte.

Ao longo de 2025, a inflação chegou a atingir seu ponto mais elevado nas projeções em março, quando o mercado estimava um IPCA de 5,68%. O resultado final, porém, surpreendeu positivamente, sobretudo por conta do comportamento dos preços dos alimentos, cuja inflação deve fechar o ano em 1,9%. Apesar desse desempenho, a avaliação é de que o cenário inflacionário em 2026 tende a ser menos favorável do que o observado neste ano.

No campo da atividade econômica, o Boletim Focus também trouxe revisões positivas. Em dezembro de 2024, a projeção para o crescimento do PIB em 2025 era de 2,01%. No último relatório deste ano, a estimativa subiu para 2,26%, com avanço de 0,10 ponto percentual apenas nas quatro semanas finais. Para 2026, o mercado manteve a expectativa de crescimento em 1,80%, sem alterações em relação aos boletins anteriores.

A taxa de câmbio apresentou movimento de alta nas últimas semanas do ano, mas ainda assim fechou 2025 em patamar inferior ao que se previa anteriormente. A projeção para o dólar foi ajustada para R$ 5,44, bem abaixo dos R$ 5,96 estimados no encerramento de 2024. Para 2026, a expectativa é de que a moeda norte-americana encerre o ano cotada a R$ 5,50, também distante da projeção de R$ 5,90 feita um ano antes.

Já a taxa básica de juros terminou 2025 acima do que o mercado previa no início do ano. A Selic, que era estimada em 14,75% para o fim deste ano, fechou em 15%. Para 2026, a projeção dos juros básicos também foi revista para cima em relação ao cenário de dezembro de 2024, passando de 12% para 12,25%, indicando uma política monetária ainda restritiva no próximo período.