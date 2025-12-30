Ibovespa sobe mais de 30% em 2025 e registra melhor desempenho em nove anos

247 - O Ibovespa encerra 2025 como um dos destaques entre os principais mercados acionários do mundo. O principal índice da bolsa brasileira avançou cerca de 33% no acumulado do ano, alcançando o melhor desempenho desde 2016 e consolidando uma trajetória marcada por sucessivos recordes históricos de fechamento, mesmo em um ambiente de juros elevados no país.

Segundo dados da B3, o índice acumulou 32 recordes de fechamento ao longo de 2025 — o maior número desde 2019. Analistas atribuem o forte desempenho a uma combinação de fatores internacionais, à atratividade das ações brasileiras e à antecipação de cenários mais favoráveis para os próximos anos.

Cenário internacional favorece mercados emergentes

O ambiente externo teve papel central na valorização da bolsa brasileira. A mudança na postura do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, com cortes de juros e expectativa de novas reduções, reduziu a rentabilidade dos títulos do Tesouro americano e estimulou investidores a buscar alternativas com maior potencial de retorno.

Na prática, juros menores nos Estados Unidos diminuem a atratividade das Treasuries, consideradas os ativos mais seguros do mundo, e ampliam o fluxo de recursos para mercados emergentes. Nesse contexto, o Brasil se destacou como destino relevante desses investimentos, fortalecendo tanto o mercado acionário quanto o real.

A realocação de portfólios também ocorreu em meio às incertezas relacionadas à política econômica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que contribuiu para ampliar o interesse por ativos brasileiros.

Ações brasileiras ganham atratividade com preços abaixo do potencial

Outro vetor importante para a alta do Ibovespa em 2025 foi a percepção de que muitas empresas brasileiras de grande porte ainda eram negociadas a preços considerados baixos, especialmente em comparação com outros mercados globais que já haviam superado os níveis anteriores à pandemia. Com isso, investidores passaram a enxergar ações brasileiras como oportunidades de compra.

Resiliência em meio às tensões comerciais globais

Mesmo diante das tensões comerciais envolvendo os Estados Unidos, o mercado brasileiro mostrou capacidade de adaptação. Analistas apontam que o país conseguiu redirecionar exportações e preservar resultados, o que ajudou a sustentar o desempenho positivo da bolsa ao longo do ano.

Alta da bolsa ocorre apesar dos juros elevados

A valorização expressiva do Ibovespa em 2025 chama atenção por ter ocorrido em um contexto de taxa básica de juros no maior nível em quase 20 anos, o que tradicionalmente favorece aplicações em renda fixa. Ainda assim, o mercado financeiro operou com foco na antecipação de cenários mais favoráveis no médio e longo prazo.