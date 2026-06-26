Dólar recua com alívio no petróleo e fecha a R$ 5,17

Reuters - O dólar fechou a sexta-feira com leve baixa ante o real, acompanhando a queda da moeda norte-americana ante boa parte das demais divisas, com investidores moderando as apostas de aumento de juros pelo Federal Reserve após novo recuo do petróleo.

O dólar à vista encerrou o dia com queda de 0,21%, aos R$5,1697. Na semana, a moeda acumulou leve alta de 0,10% e, no ano, baixa de 5,82%.

Às 17h05, o dólar futuro para julho -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- cedia 0,27% na B3, aos R$5,1720.

No início do dia, o Banco Central vendeu US$1 bilhão em moeda à vista e 20.000 contratos no valor de US$1 bilhão de swap cambial reverso -- neste caso, uma operação cujo efeito é equivalente à compra de dólares no mercado futuro.

Esses dois leilões simultâneos, em operação conhecida pelo mercado como “casadão”, não alteraram de forma substancial a trajetória do dólar, já que o BC vendeu US$1 bilhão em uma ponta e comprou US$1 bilhão em outra.

No exterior, a moeda norte-americana cedeu ante boa parte das demais divisas, como o euro, a libra e o iene. O dólar também sustentou perdas ante divisas de países emergentes como o peso mexicano, o rand sul-africano e o sol peruano.

O movimento tinha a influência dos dados econômicos mais recentes divulgados nos EUA, que reduziram um pouco as apostas de alta de juros pelo Fed neste ano. Além disso, a queda do petróleo Brent, para perto dos US$72 o barril, ajudava a aliviar as preocupações com a inflação e com a política monetária norte-americana.

No Brasil, o câmbio acompanhou este viés vindo de fora. Após marcar a cotação máxima intradia de R$5,1897 (+0,18%) às 10h19, o dólar à vista atingiu a mínima de R$5,1557 (-0,48%) às 12h30. Durante a tarde, a moeda recuperou um pouco de força, mas ainda assim terminou a sessão em queda.

Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a taxa de desemprego no país atingiu 5,6% nos três meses até maio, menor nível para o período na série histórica e em linha com as expectativas de economistas. No mesmo período de 2025 a taxa estava em 6,2%.

Já o BC informou que o Brasil teve déficit em transações correntes de US$3,185 bilhões em maio, menos que o rombo de US$4,159 bilhões projetado em pesquisa da Reuters com economistas. Na outra ponta, os investimentos diretos no país (IDP) somaram US$7,974 bilhões, contra US$5,75 bilhões projetados.

(Edição de Isabel Versiani)