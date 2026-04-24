Dólar recua e fecha abaixo de R$5 com alívio externo

Reuters - O dólar fechou a sexta-feira próximo da estabilidade no Brasil, com uma leve variação negativa, mas suficiente para encerrar a semana abaixo dos R$5,00, em meio a esperanças renovadas de que Irã e Estados Unidos possam chegar a um acordo para encerrar a guerra.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,10%, aos R$4,9995. Na semana, a divisa dos EUA acumulou alta de 0,32% e, no ano, queda de 8,92%.

Às 17h07, o dólar futuro para maio -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro -- cedia 0,67% na B3, aos R$5,0050.

No início do dia, o Banco Central ofertou US$1 bilhão à vista e, simultaneamente, 20.000 contratos de swap cambial reverso, no mesmo valor, em dois leilões simultâneos -- operação conhecida no mercado como “casadão”. Porém, a instituição não aceitou nenhuma proposta dos dealers de câmbio para nenhum dos leilões.

Operações como essa geralmente são realizadas para injetar liquidez no mercado à vista, equilibrando o sistema. Como o BC não aceitou propostas, as cotações do dólar ganharam um pouco de força no mercado à vista, mas depois retornaram para perto da estabilidade.

No fim da manhã, sem efeitos sobre as cotações, o BC vendeu 50.000 contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 4 de maio.

Durante a tarde, o otimismo nos mercados aumentou após notícias vindas do lado iraniano e do lado norte-americano.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, era esperado nesta sexta-feira na capital paquistanesa, Islamabad, para discutir propostas para reiniciar as negociações de paz com os EUA, mas fontes paquistanesas disseram que ele não deveria se encontrar com os negociadores norte-americanos no local.

Já a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o presidente Donald Trump planeja mandar os enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner para negociações com Araqchi em Islamabad. A dupla partirá na manhã de sábado.

A expectativa de um desfecho para a guerra fez os rendimentos dos Treasuries se firmarem em baixa durante a tarde, enquanto o petróleo Brent reduziu os ganhos vistos mais cedo, ainda que seguisse acima dos US$105 o barril.

Nos mercados globais de moedas, o dólar perdeu força ante boa parte das demais divisas, mas no Brasil a moeda norte-americana pouco se afastou da estabilidade até o fechamento.

“Sinais de continuidade nas negociações entre EUA e Irã e a extensão do cessar-fogo ajudaram a reduzir o prêmio de risco geopolítico, enquanto a queda nos rendimentos de curto prazo dos Treasuries enfraqueceu o DXY (índice do dólar)”, pontuou Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, em comentário escrito.

Às 17h18, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,31%, a 98,519.

(Edição de Isabel Versiani)