Robin Brooks projeta dólar a R$ 4,50 nos próximos meses

247 - O analista financeiro Robin Brooks projetou, em artigo no Substack, uma forte queda do dólar nos próximos meses, com a divisa norte-americana caindo a R$ 4,50. Segundo ele, o real está "extremamente" desvalorizado e depreciado.

Na análise, ele cita dois fatores principais. "Primeiro, os EUA querem encerrar essa guerra o mais rápido possível", disse, em referência à guerra no Irã. Segundo ele, isso ajudaria o real a se fortalecer, considerando o elevado patamar das taxas de juros no país.

"Segundo, a incerteza em torno do Estreito de Ormuz significa que os preços do petróleo permanecerão elevados por algum tempo. Isso beneficia de forma desproporcional o real brasileiro, já que o país é um grande exportador de petróleo e commodities", acrescentou.

O dólar à vista fechou a segunda-feira (20) em baixa de 0,19%, aos R$ 4,9742. No ano, a divisa passou a acumular queda de 9,38% ante o real.