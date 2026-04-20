Brasil vira destaque entre investidores globais em encontros do FMI

247 - O Brasil ganhou protagonismo entre investidores internacionais durante os encontros de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), realizados em Washington, nesta semana. O forte desempenho do real e o fluxo de capital estrangeiro para a bolsa brasileira consolidaram a percepção de que o país se tornou um dos principais destinos de investimento entre mercados emergentes, em um cenário global marcado por incertezas e reconfiguração de portfólios.

As informações são do jornal Valor Econômico, que acompanhou o evento e ouviu participantes do mercado financeiro. Segundo a reportagem, a presença maciça de investidores e a alta demanda por painéis sobre o Brasil chamaram a atenção, reforçando a leitura de que os ativos brasileiros estão no centro das estratégias globais.

A economista-chefe para América Latina do J.P. Morgan, Cassiana Fernandez, sintetizou o momento ao afirmar que “a casa está cheia” ao comentar a procura por debates sobre o país. A frase reflete o aumento do interesse internacional, impulsionado principalmente pelo desempenho recente dos ativos brasileiros.

Desde meados de março, o real se consolidou como a moeda com melhor desempenho no ano, enquanto o Ibovespa atingiu sucessivos recordes nominais, sustentado por fortes aportes estrangeiros. Em contraste, o mercado de juros segue pressionado pela inflação e pelas incertezas fiscais, apontadas como o principal ponto de atenção.

Entre analistas, a percepção de que o Brasil se tornou uma aposta quase consensual ganhou força. “Todo mundo quer”, resumiu um economista de uma gestora local ouvido pela reportagem. Segundo ele, o real se destaca como o ativo de maior consenso entre investidores, com potencial de valorização tanto em cenários de melhora quanto de agravamento das tensões geopolíticas.

Essa leitura também aparece em relatório do Bank of America (BofA), assinado por David Beker e Natacha Perez. O executivo chegou a questionar: “O Brasil é o novo ouro?”, em referência ao ativo que dominou as estratégias no início do ano. No documento, Beker destaca que investidores estrangeiros veem os ativos brasileiros com conforto, diante de fatores como baixa alocação histórica na região, perfil exportador de commodities e um ambiente de dólar mais fraco.

Segundo o relatório, alguns participantes do mercado chegaram a avaliar o Brasil como “um ativo livre de risco”, diante da resiliência do câmbio e da bolsa. Ainda assim, o cenário não está isento de riscos. A condução da política fiscal e as eleições presidenciais previstas para daqui a seis meses seguem no radar dos investidores.

Apesar disso, Beker observa que “os investidores locais parecem estar gradualmente convergindo para a visão dos estrangeiros de que o resultado das eleições não necessariamente geraria uma queda nos ativos brasileiros”. Ele ressalta, porém, que essa avaliação depende da manutenção de um dólar enfraquecido globalmente, já que uma reversão poderia pressionar a inflação e limitar cortes de juros.

O interesse internacional também se refletiu na intensa agenda de reuniões com autoridades brasileiras. O diretor de política monetária do Banco Central, Nilton David, participou de diversos encontros com investidores em Nova York e Washington ao longo da semana, enquanto o diretor Paulo Picchetti também esteve em reuniões com agentes do mercado.

Relatos de participantes reforçam o entusiasmo. Um investidor estrangeiro chegou a afirmar que “o Brasil virou o novo ‘queridinho’ do mercado”. A expectativa, segundo analistas, é de que o fluxo para mercados emergentes se intensifique, especialmente com a possível redução de tensões geopolíticas, como a guerra no Irã.

Dados do J.P. Morgan indicam que o Brasil lidera a preferência entre grandes fundos de mercados emergentes. Entre 53 fundos analisados, 24 mantêm posição acima da média no país, superando Coreia do Sul, China e Hong Kong. A tendência já era observada antes da escalada recente de conflitos e ganhou força com os fluxos mais recentes.

Relatórios de bancos internacionais também confirmam o otimismo. O Société Générale, por exemplo, mantém recomendações de operações com o real frente a outras moedas, destacando o papel do Brasil como exportador líquido de petróleo. A estrategista Phoenix Kalen afirmou que “o Brasil captura de forma mais direta a alta dos preços do petróleo”.