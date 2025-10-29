Dólar se recupera e encerra o dia estável após decisão do Fed

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a quarta-feira praticamente estável no Brasil, devolvendo as perdas vistas mais cedo, depois que a decisão de política monetária do Federal Reserve, que colocou em dúvida novo corte de juros em dezembro, deu força à moeda norte-americana em todo o mundo.

O dólar à vista fechou em leve baixa de 0,04%, aos R$5,3581. No ano, a divisa acumula queda de 13,29%.

Às 17h08 na B3 o dólar para novembro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,03%, aos R$5,3635.

Até o início da tarde o dólar sustentou perdas ante o real e outras moedas de países emergentes, como o peso chileno, o rand sul-africano e o peso mexicano. Mas a decisão do Fed às 15h mudou o cenário.

O Fed cortou a taxa de referência em 25 pontos-base, para a faixa entre 3,75% e 4,00%, mas destacou os limites em seu processo de tomada de decisão, já que a paralisação do governo dos EUA reduziu o número de indicadores econômicos disponíveis.

A decisão desta quarta-feira também foi dividida: dez membros votaram pelo corte de 25 pontos-base, um membro defendeu redução maior e outro votou pela manutenção da taxa.

Em sua comunicação, o Fed também informou que vai encerrar a redução de seu balanço patrimonial de US$6,6 trilhões, em meio a evidências de que as condições de liquidez do mercado monetário começaram a ficar mais apertadas. A decisão, que já vinha sendo sinalizada pelo chair do Fed, Jerome Powell, representará a normalização da liquidez disponível.

O saldo da decisão do Fed e de sua comunicação foi o fortalecimento dos rendimentos dos Treasuries, em meio à percepção de que um novo corte de juros em dezembro não está garantido.

Em entrevista coletiva, Powell reforçou essa percepção. Segundo ele, os membros do Fed estão lutando para chegar a um consenso sobre o que está por vir e os mercados financeiros não devem presumir que outro corte de juros ocorrerá no final do ano.

Nos mercados de moedas, isso se traduziu na alta do dólar ante boa parte das demais divisas, em movimento percebido também no Brasil.

Após registrar a cotação mínima de R$5,3345 (-0,49%) às 12h08, o dólar à vista atingiu a máxima de R$5,3679 (+0,14%) às 16h13, já após a decisão do Fed e as declarações de Powell. No fechamento, se reaproximou da estabilidade.

No exterior, a moeda norte-americana seguia em alta no fim da tarde. Às 17h15 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,53%, a 99,191.