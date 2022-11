Eduardo Moreira: 'apoiadores de um golpe são marginais que devem ser punidos com a força e o peso da lei'

Apoie o 247

247 - O economista Eduardo Moreira criticou a iniciativa do PL depois que o partido enviou nessa terça (22) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um relatório questionando a segurança das urnas de votação.

"Golpistas devem ser punidos com a força e o peso da lei. Ninguém aguenta mais esses delinquentes sem limites. Que a decisão do ministro Alexandre de Moraes seja cumprida e esses marginais entendam que a fase de fazer o que quiser sem medo de ser punido acabou", disse o economista.

O presidente do TSE, Alexandre Moraes, não aprovou o pedido do PL para anular o segundo turno das eleições deste ano e condenou o partido de Jair Bolsonaro a pagar uma multa milionária.

O ministro do tribunal determinou no dia 12 o bloqueio de 43 contas ligadas a pessoas e empresas suspeitas de financiar atos antidemocráticos de bolsonaristas.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, seu ex-estrategista Steve Bannon e outros aliados tiveram encontros com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA para dar conselhos ao parlamentar de como questionar o resultado das eleições com a derrota de Jair Bolsonaro (PL).

No dia 30 de outubro, o chefe do Executivo federal teve 49,1% dos votos no segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista foi eleito com 50,9%.

