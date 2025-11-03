Efeito Lula: Ibovespa ultrapassa marca dos 150 mil pontos pela primeira vez e dólar recua

247 - O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), iniciou a semana em forte alta e superou, pela primeira vez na história, a marca dos 150 mil pontos. O avanço reflete o otimismo dos investidores diante do cenário econômico e das expectativas positivas para o fechamento de 2025.

Segundo o UOL, às 10h14 desta segunda-feira (3, o índice subia 0,46%, atingindo 150.221,74 pontos, o maior nível intradia já registrado no mercado acionário brasileiro. O dólar também abriu o dia em leve queda, sendo negociado a R$ 5,357 às 10h16, recuando 0,44%.

Nona alta consecutiva impulsiona o Ibovespa

O desempenho positivo da Bolsa marca a nona alta consecutiva do Ibovespa, consolidando uma sequência de valorização que vem sendo sustentada por fatores como a expectativa de redução dos juros, resultados corporativos sólidos e o aumento da confiança dos investidores.

Analistas avaliam que a valorização reflete também o ambiente externo favorável, com maior apetite ao risco e menor pressão inflacionária em economias desenvolvidas, o que tem estimulado fluxos de capital para mercados emergentes como o Brasil.