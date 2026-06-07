Embraer espera que Índia avance com licitação de jatos militares de carga nos próximos meses

Reuters - A fabricante brasileira de aviões Embraer espera que a Índia avance nos próximos meses com uma licitação de aeronaves de transporte militar, na qual seu C-390 Millennium é um dos principais concorrentes, disse o presidente-executivo da companhia, Francisco Gomes Neto à Reuters.

A Índia deverá emitir uma solicitação de proposta (RFP) que abrangerá entre 60 e 80 aeronaves, disse Gomes Neto durante uma reunião global de executivos de companhias aéreas no Rio de Janeiro, no sábado.

"As informações que temos são de que a RFP deve chegar nos próximos meses", disse ele.

"E o que ouvimos no mercado indiano é que eles querem tomar uma decisão até o final de 2027, o que seria um prazo muito interessante", acrescentou.

A Embraer tem buscado aumentar as vendas globais do C-390 e vê a Índia como um mercado estratégico.

A aeronave é uma das principais concorrentes do C-130 Hercules da Lockheed Martin.

A Embraer firmou uma parceria com a indiana Mahindra no C-390.