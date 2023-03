Empresa que apoiou o bolsonarismo se infiltra em missão empresarial de Lula à China

Apoie o 247

ICL

247 – O grupo sino-indonésio Paper Excellence, que apoiou diretamente o bolsonarismo e vem tentando tomar o controle da empresa Eldorado Papel e Celulose das mãos da companhia de capital nacional J&F, numa disputa societária avaliada em R$ 15 bilhões, conseguiu emplacar três representantes na missão empresarial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. São eles Amaury Pekelman, diretor de Relações Institucionais da empresa, Claudio Laert Cotrim Passos, o presidente, e Marcelo Kim Yuen, o diretor jurídico. A viagem vai ocorrer entre os dias 26 e 31 de março e tem como objetivo fortalecer os negócios entre Brasil e China.

O aspecto polêmico, neste caso, é que a Paper tem um histórico de ataques ao presidente Lula e também relações estreitas com o bolsonarismo. Recentemente, a empresa usou canais de desinformação bolsonaristas para atacar o advogado Cristiano Zanin Martins, cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Antes disso, o executivo Josmar Verillo, que foi um dos principais representantes da empresa no Brasil, mas teve suas funções reduzidas, chegou a usar suas redes sociais para comparar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao traficante Fernandinho Beira-Mar . Durante o governo Bolsonaro, a companhia também manteve encontros com o deputado Eduardo Bolsonaro e o então vice-presidente Hamilton Mourão para entregar cheques de supostos investimentos bilionários que ocorreriam no Brasil . Com a virada no quadro político, a Paper pode estar agora tentando se reposicionar para conquistar a simpatia do governo Lula na disputa societária.

Em nota recente enviada ao 247, a Paper Excellence afirmou que jamais financiou, financia ou financiará qualquer grupo político no Brasil ou no exterior e que mantém relações institucionais com representantes políticos e governos dos quatro países onde está presente, independentemente da ideologia política.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.