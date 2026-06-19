Equipe da Pemex vem ao Brasil na próxima semana para acordo com Petrobras

247 - Uma equipe da estatal mexicana de petróleo Pemex e do Ministério de Energia do país deve viajar ao Brasil na próxima semana para assinar um acordo inicial com a Petrobras, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta sexta-feira (19).

"A equipe deve partir (do México) na segunda-feira", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa matinal.

Na última sexta-feira (12), a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a estatal brasileira planeja assinar acordos de cooperação com a Pemex neste mês, com a visita ao Brasil do presidente da petroleira mexicana, Juan Carlos Carpio.

Os documentos iniciais a serem assinados são na área de exploração, produção e refino, segundo a presidente da Petrobras.