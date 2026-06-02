EUA marcam para julho audiência sobre tarifa de 25% contra o Brasil

247 - O governo dos Estados Unidos marcou para 6 de julho uma audiência pública para discutir a possível aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, medida que ainda passará por uma etapa formal de manifestações antes de uma decisão definitiva. A iniciativa ocorre após uma investigação comercial que acusa o Brasil de adotar práticas consideradas “não razoáveis” e capazes de “onerar ou restringir” o comércio norte-americano, informa o jornal O Globo.

A audiência será conduzida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, conhecido pela sigla USTR, e poderá reunir representantes de indústrias, empresas e organizações do Brasil e dos Estados Unidos. Antes do encontro, entidades interessadas também poderão enviar comentários formais ao órgão norte-americano.

A investigação foi concluída nesta segunda-feira (1º) e abriu caminho para que Washington avance na análise de medidas corretivas contra o Brasil. A proposta em avaliação prevê a imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre determinados produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano.

A aplicação da tarifa, no entanto, ainda não é automática. O governo dos Estados Unidos seguirá um cronograma legal antes de definir se adotará ou não a sanção comercial. Esse processo inclui o recebimento de pedidos de participação na audiência, comentários por escrito e a realização da sessão pública convocada pelo USTR.

Pelo calendário divulgado, o prazo para envio de solicitações de comparecimento à audiência termina em 22 de junho de 2026. Esses pedidos deverão ser acompanhados de um resumo do depoimento que será apresentado pelos interessados.

Já os comentários por escrito sobre as medidas propostas poderão ser encaminhados até 1º de julho de 2026, diretamente ao USTR. A audiência pública está marcada para 6 de julho de 2026. A decisão final sobre a adoção de medidas corretivas deverá ser tomada até 15 de julho de 2026, data-limite prevista legalmente.

A investigação foi conduzida com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, instrumento utilizado pelos Estados Unidos para examinar práticas comerciais de outros países consideradas prejudiciais aos interesses norte-americanos. O procedimento contra o Brasil foi iniciado em 15 de julho de 2025, por determinação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Durante a fase inicial da apuração, o USTR já havia recebido mais de 295 comentários e réplicas, além de colher depoimentos de mais de 30 testemunhas. Esses elementos serviram de base para o parecer que agora sustenta a proposta de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros.

Caso a decisão final confirme a aplicação da medida, nem todos os produtos brasileiros seriam atingidos. A lista de exceções mencionada no processo inclui alguns itens como carnes, frutas, café, terras-raras e aeronaves.

A possível tarifa ocorre em um momento de atenção do governo brasileiro às relações comerciais com os Estados Unidos. A decisão norte-americana poderá ter impacto sobre setores exportadores, embora o alcance efetivo da medida dependa da lista final de produtos atingidos e das eventuais exceções mantidas até a conclusão do processo.

Até a definição final, representantes brasileiros e norte-americanos terão a oportunidade de apresentar argumentos formais ao USTR. O desfecho do caso será conhecido até 15 de julho, quando se encerra o prazo legal para que Washington decida se aplicará ou não as medidas comerciais contra o Brasil.