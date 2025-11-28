TV 247 logo
      Faturamento do e-commerce na véspera da Black Friday cresce 34%

      Dados são da Confi Neotrust

      São Paulo (SP) - 27/11/2025 - Loja em Osaco abre suas portas para clientes dando início a Black Friday (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

      (Reuters) - O faturamento do comércio eletrônico brasileiro somou R$2,28 bilhões na véspera da Black Friday deste ano, aumento de 34,1% na comparação com o ano anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (28) da Plataforma Black Friday Hora a Hora, desenvolvida pela Confi Neotrust. 

      A análise compara as vendas realizadas na quinta-feira, 27 de novembro, com os números registrados em 28 de novembro de 2024, véspera da Black Friday do ano passado.

      De acordo com o estudo publicado nesta sexta-feira, o número de pedidos cresceu 63,2%, para 5,9 milhões de compras finalizadas. O tíquete médio, porém, caiu 17,87%, para R$385,65.

      As categorias que mais se destacaram na véspera da Black Friday deste ano foram TVs, com faturamento de R$150,6 milhões, smartphones, com R$143,4 milhões, e calçados, com R$111,7 milhões.

