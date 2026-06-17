Fed mantém taxa de juros nos EUA e reduz sinais de cortes futuros

247 - O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, decidiu nesta quarta-feira (17) manter a taxa básica de juros na faixa entre 3,5% e 3,75%, em sua primeira reunião de política monetária sob a presidência de Kevin Warsh. A decisão, segundo o Infomoney, ficou em linha com as expectativas do mercado financeiro.

A manutenção dos juros veio acompanhada de mudanças relevantes na comunicação da autoridade monetária, que retirou do comunicado referências interpretadas anteriormente como sinalizações para futuros cortes nas taxas.

Fed mantém juros e endurece comunicação

No comunicado divulgado após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), o Fed afirmou que a inflação permanece acima da meta de 2%, refletindo impactos de choques de oferta e da elevação de preços em alguns segmentos da economia.

Embora a taxa tenha sido mantida, o texto adotou um tom mais cauteloso. Trechos que sugeriam uma eventual flexibilização da política monetária foram removidos, indicando uma postura mais rígida diante da persistência das pressões inflacionárias.

A mudança foi interpretada por analistas como um sinal de que a instituição ainda não considera encerrada a batalha contra a inflação, mesmo após meses de desaceleração em alguns indicadores de preços.

“Dot plot” sugere possibilidade de alta

As projeções econômicas divulgadas juntamente com a decisão também chamaram atenção. O chamado "dot plot", gráfico que reúne as estimativas dos dirigentes do banco central para juros e economia, apontou taxa mediana de 3,8% para os Fed Funds ao final deste ano.

O número representa aproximadamente 0,16 ponto percentual acima do nível atual, sugerindo que uma elevação dos juros continua sendo considerada por parte dos formuladores da política monetária.

Uma nota anexada ao material informou que apenas 18 dos 19 participantes enviaram suas projeções. Como o processo é anônimo, não há identificação do dirigente que deixou de participar.

As estimativas de longo prazo permaneceram inalteradas, com taxa projetada de 3,1%.

Warsh estreia sob expectativa de mudanças

De acordo com informações da CNBC, há especulações de que o próprio Kevin Warsh não tenha enviado projeções para o relatório.

O novo presidente do Fed já demonstrou resistência ao Sumário de Projeções Econômicas (SEP), documento que reúne previsões sobre juros, inflação, desemprego e Produto Interno Bruto (PIB).

Analistas avaliam que Warsh poderá promover mudanças significativas no formato atual de comunicação da instituição. O dirigente também já manifestou críticas a mecanismos de guidance antecipado utilizados pelo banco central para sinalizar os rumos da política monetária.

Comunicado mais curto reforça combate à inflação

Outro aspecto que chamou atenção foi a redução expressiva do tamanho do comunicado. O texto divulgado nesta quarta-feira teve apenas 130 palavras, ante 341 palavras na reunião anterior, realizada em 29 de abril.

A mudança já era esperada por parte do mercado diante da avaliação de que a economia americana continua apresentando indicadores robustos, especialmente no mercado de trabalho.

Dados recentes apontam forte geração de empregos, taxa de desemprego relativamente baixa, em torno de 4,3%, e inflação ainda acima do objetivo estabelecido pelo banco central.

Nesse contexto, muitos analistas projetavam a retirada da referência a possíveis "ajustes adicionais" na taxa básica de juros, expressão que vinha sendo interpretada como um indicativo de futuras reduções dos custos de financiamento.